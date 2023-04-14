嘉宾为展览剪彩。人民网记者 尚凯元摄

人民网巴黎4月14日电 （记者刘玲玲、尚凯元）4月13日，“万物有灵·三星堆、金沙古蜀文明数字艺术展”开幕式在巴黎中国文化中心举行。四川省委宣传部副部长、省网信办主任房方，中国驻法国大使馆公使衔文化参赞严振全，巴黎中国文化中心主任刘红革，法国艺术家沙龙主席玛蒂娜·德拉勒芙等百余名中法嘉宾出席活动。

刘红革在致辞中表示，古蜀文明是中华文明和世界文明的重要源泉和瑰宝，数字展的举办将成为重启中法人文交流的重要象征，也是对2003年中法文化年期间在巴黎市政厅举办的三星堆展览的数字化延续和致敬。与四川省携手合作举办的这场别开生面的展览将使更多的法国观众领略到古蜀文明的风采和中华文化的魅力，为增进两国人民的相互理解提供新的动能。

房方在讲话中向现场嘉宾介绍了四川省的悠久历史和丰富文化，并诚挚邀请法国朋友前往四川感受古蜀文明的巨大魅力。他表示，中法两国都拥有悠久的历史和灿烂的文化，是东西方文明的代表，两国文化、旅游资源十分丰富。两国间丰富多彩的文化交流和互动，搭建起了“促进中法民心相通”的重要桥梁。四川与法国的合作必将在双方共同努力下迈上新的台阶，取得更加丰硕的成果。

在开幕式上，四川省文物局副局长李蓓、成都金沙遗址博物馆馆长朱章义、三星堆博物馆副馆长朱亚蓉向观众们推介了四川省丰富的旅游和文化资源。

据介绍，本次展览由四川省互联网信息办公室、四川省文化和旅游厅、四川省文物局、巴黎中国文化中心共同主办，四川省文物考古研究院、四川广汉三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆协办。据悉，展览将持续至4月29日，期间，巴黎中国文化中心将围绕展览举办十余场面向法国青少年的导览活动，200余名师生将陆续走进巴黎中国文化中心，探索古蜀文明的奥秘。

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