丝绸之路国际论坛现场。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎4月6日电 （记者刘玲玲）6日，由中国、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、蒙古、阿曼常驻联合国教科文组织代表团同联合国教科文组织联合举办的庆祝丝绸之路旗舰项目35周年系列活动在总部位于巴黎的联合国教科文组织成功举办。系列活动包括丝绸之路国际论坛、丝绸之路青年学者资助计划国际研讨会、丝绸之路音乐会、丝绸之路杰出艺术作品展览以及丝绸之路美食招待会。联合国教科文组织《信使》杂志为庆祝35周年发布了《丝绸时代的故事》特刊，总干事阿祖莱为特刊撰写卷首语。

教科文组织人文与社会科学助理总干事加布里埃拉·拉莫斯全程出席35周年系列活动。中国、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、蒙古和阿曼的部长级代表以及创立丝绸之路项目的前教科文组织总干事马约尔以现场或视频方式出席国际论坛开幕式，来自丝绸之路沿线国家的近四十位知名专家及青年学者在国际论坛及研讨会发言，各国常驻联合国教科文组织代表团外交官、教科文组织秘书处官员以及在法研究机构、高校等近千人参加了系列活动。

中国是联合国教科文组织丝绸之路项目的重要参与者和支持者，近年来支持了丝绸之路在线平台、丝绸之路青年学者资助计划、青年眼中的丝绸之路国际摄影大赛等重要项目。教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任陈杰出席国际论坛开幕式并视频致辞。

国际古迹遗址理事会副主席、山东大学教授姜波，中国社科院民族文学研究所研究员、中国社会科学院大学文学院教授意娜出席国际论坛并做大会发言。丝绸之路青年学者资助计划科学委员会联合主席、中国社科院教授陈霞出席丝绸之路青年学者资助计划国际研讨会，对首批受资助青年的成果报告做点评发言。中国旅法艺术家果敢、王伟以及在法艺术机构博衍社等为丝绸之路音乐会奉献了《盛世千年》、《丝绸时代之路》、《春江花月夜》、汉服展示等精彩表演。

此外，中国美术家协会在教科文组织总部举办了为期一周的丝绸之路杰出艺术作品展览，作品主题展现了丝绸之路沿线国家和地区的风情与文明交流互鉴成就，多数展品选自“中国美术世界行”系列活动和历届“北京国际美术双年展”所藏的中国作品。中国常驻联合国教科文组织代表杨进代表阿塞拜疆、哈萨克斯坦、阿曼等参展国在展览推介仪式上致辞，表达参展国对联合国教科文组织丝绸之路项目的坚定支持，呼吁各方携手合作弘扬丝绸之路精神，促进文明交流互鉴，推动构建人类命运共同体。

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