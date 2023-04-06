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第二十六批赴刚果（金）维和工兵分队举行祭奠付清礼烈士仪式

2023年04月06日09:32 | 来源：人民网-国际频道
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奏唱国歌。周家祥摄
奏唱国歌。周家祥摄

人民网约翰内斯堡4月5日电 （闫韫明、王锦伟、党天宇、周家祥）当地时间4月4日清晨，清明节前夕，在宁静而安详的基伍湖畔，我第二十六批赴刚果（金）维和工兵分队全体官兵佩戴白色小花在付清礼烈士纪念碑前整齐列队、肃穆而立，隆重举行英烈祭奠仪式。

2003年5月3日，中国第五批赴刚果（金）维和工兵分队战士付清礼在保养装备时因突发疾病抢救无效不幸牺牲，用自己年仅26岁的生命践行了“忠实履行使命，维护世界和平”的铮铮誓言。为纪念这位伟大的国际维和战士，维和官兵在“中国半岛”为付清礼烈士立碑。从那时起，这里便成为激励一批批维和战士投身维和事业、扎根维和岗位的红色教育基地。

仪式开始，全体高唱《中华人民共和国国歌》，重温革命先辈浴血奋战、敢于牺牲的光荣历史。随后，全体官兵脱帽默哀，深切缅怀为人类和平事业献出宝贵生命的付清礼烈士。默哀毕，《献花曲》缓缓响起，两名礼兵抬着花圈、迈着礼步走向付清礼烈士纪念碑，将花圈敬献于纪念碑前。工兵分队韦步远副指挥长上前整理挽联，并引导分队全体官兵依次环绕烈士纪念碑，为烈士献花，寄托哀思，深切表达自己的崇敬之情。

中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队韦步远副指挥长表示，和平年代不等于没有枪林弹雨，维和战场上依然有着血与火的考验。开展祭奠烈士活动，除了缅怀烈士之外，同时也希望分队全体官兵能传承优良传统、继承烈士遗志，在刚果（金）任务区维和20周年之际以更高标准完成好各项任务，不负党和人民重托。

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(责编：燕勐、杨牧)

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