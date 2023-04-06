人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

驻瑞典大使崔爱民出席“品茗迎春”招待会

2023年04月06日09:19 | 来源：人民网-国际频道
小字号

崔爱民大使致辞。王文摄
崔爱民大使致辞。王文摄

人民网斯德哥尔摩4月4日电 （王文）4月4日，驻瑞典使馆举行“品茗迎春”招待会，崔爱民大使出席并致辞。瑞典工商界、科技界、教育文化界等近百人参加。

崔爱民大使指出，中瑞两国有着深厚的传统友谊，两国建交以来各领域交流日益深化，务实合作取得丰硕成果。双方都秉持多边主义，支持自由贸易和全球化发展方向，中国是瑞典在亚洲最大的贸易伙伴，瑞典则是中国在欧盟第十大贸易伙伴。中瑞经济发展目标一致，在生态建设、创新驱动、高端制造等领域互补性强，合作空间广阔。双方在教育、科技、文化、艺术等领域的发展各具特色，人才济济，具有交流互鉴、共同进步的丰富潜力。随着当前疫情逐步消退，中瑞两国各领域交流合作将迎来新机遇。相信本着相互尊重、平等相待的原则，双方各领域交流合作将取得更多新的成果，给两国人民带来更多实惠。

崔爱民大使表示，在经历寒冬之后，人们充满着对崭新未来的期待和喜悦。很高兴同大家一起品茗畅谈，感受春天的浓郁气息。祝愿大家身体健康、万事顺意!

应邀出席招待会的各界友人积极评价中国发展成就，表示对中瑞务实合作前景充满信心，将不断增进两国人民间的相互了解和友谊。来宾们一边品尝中国香茗，一边兴致勃勃观赏文艺节目和茶艺表演，现场气氛热烈、友好、欢快。

【1】【2】【3】
(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部