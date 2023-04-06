人民网斯德哥尔摩4月4日电 （王文）4月4日，驻瑞典使馆举行“品茗迎春”招待会，崔爱民大使出席并致辞。瑞典工商界、科技界、教育文化界等近百人参加。

崔爱民大使指出，中瑞两国有着深厚的传统友谊，两国建交以来各领域交流日益深化，务实合作取得丰硕成果。双方都秉持多边主义，支持自由贸易和全球化发展方向，中国是瑞典在亚洲最大的贸易伙伴，瑞典则是中国在欧盟第十大贸易伙伴。中瑞经济发展目标一致，在生态建设、创新驱动、高端制造等领域互补性强，合作空间广阔。双方在教育、科技、文化、艺术等领域的发展各具特色，人才济济，具有交流互鉴、共同进步的丰富潜力。随着当前疫情逐步消退，中瑞两国各领域交流合作将迎来新机遇。相信本着相互尊重、平等相待的原则，双方各领域交流合作将取得更多新的成果，给两国人民带来更多实惠。

崔爱民大使表示，在经历寒冬之后，人们充满着对崭新未来的期待和喜悦。很高兴同大家一起品茗畅谈，感受春天的浓郁气息。祝愿大家身体健康、万事顺意!

应邀出席招待会的各界友人积极评价中国发展成就，表示对中瑞务实合作前景充满信心，将不断增进两国人民间的相互了解和友谊。来宾们一边品尝中国香茗，一边兴致勃勃观赏文艺节目和茶艺表演，现场气氛热烈、友好、欢快。

(责编：燕勐、杨牧)