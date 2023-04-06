中国驻里约热内卢总领事田敏致辞。人民网记者 吴杰摄

人民网里约热内卢4月4日电 （记者宋亦然、时元皓）当地时间4月3日晚，巴西中国研修班学员协会成立仪式暨招待会在里约热内卢华人联谊会成功举行。中国驻里约热内卢总领馆田敏总领事、巴西中国研修班学员协会主席克劳迪娅·亚努齐、巴西瓦加斯基金会巴西—中国研究中心主任埃万德罗·卡瓦略等出席并致辞。里约侨界、研修班学员等出席成立仪式。

田敏总领事表示，作为东西半球最大发展中国家和重要新兴经济体，中国和巴西都处于发展关键期，共同利益广泛，在金砖国家、G20、“一带一路”建设等国际框架下深化务实合作，树立了中拉合作、南南合作的典范。中国研修班学员协会的成立将为学员们提供更专业周到的咨询服务，凝聚学员的智慧和力量，和总领馆一道为推动两国发展合作、促进人民相知相亲贡献积极力量。

中国研修班学员协会主席克劳迪娅·亚努齐认为，中国政府举办的研修班等丰富多彩的活动为来自发展中国家的学员提供了分享知识和交流经验的平台。通过前往中国参加研修活动，来自世界各地的学员不仅有机会面对面交流，更能深入地了解中国文化和当今发展。她表示，近年来，两国各领域合作不断深化，希望学员协会的成立能够推动巴中交流合作结出更丰硕的果实，并期待不久的将来能在巴西举办类似活动。

瓦加斯基金会巴西—中国研究中心主任万德罗·卡瓦略表示，中国提出的“一带一路”倡议旨在助力世界面对21世纪的新挑战，为未来全球发展带来曙光。中国研修班学员协会强调巴中之间的对话和友谊，而人文交流在“一带一路”建设中具有重要地位，二者相互契合，该协会的成立将有助于巴西继续深化与“一带一路”倡议的对接。

今年2月19日，以亚努齐、卡瓦略等为代表的巴西官员、学者前往中国，参加商务部国际商务官员研修学院举办的疫情以来首批来华研修班，围绕国际发展援助、跨境电子商务、贸易促进、减贫等主题进行研讨交流，并赴福州和海口参观考察。截至目前，今年已有14名学员完成赴华研修班学习，另有17名学员已完成报名并将在近期赴华。研修班结束后，学员们希望搭建平台以分享发展经验、促进友好交流。在此背景下，中国研修班学员协会应运而生。

成立仪式结束后，现场嘉宾共同观看了两国志愿者带来的精彩汉服表演，体验汉服文化，并品尝了饺子、春卷等中国传统美食。

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