人民网曼谷4月5日电 （记者孙广勇）又是一年清明节，春风化雨寄哀思。4月5日，驻老挝大使馆国防武官李兵率使馆各部门代表及在老挝的中资公司机构、华侨华人代表，专程赴位于川圹省的中国烈士陵园扫墓，与老挝党政军群代表共同祭奠为支援老挝民族解放事业而长眠于此的中国革命英烈。

祭扫仪式庄严肃穆，松柏苍翠、哀乐回旋。中老双方代表怀着庄重的心情，共同向烈士纪念碑敬献花圈并默哀，向革命英烈们表达崇高的敬意和深切的哀思。

李兵武官在祭扫仪式上致辞，上世纪六七十年代，为支援老挝人民争取国家独立和民族解放，数百名中国烈士长眠于川圹省、乌多姆赛省等地，他们用生命谱写革命情谊华章，用鲜血铸就中老友谊的不朽丰碑。今天举行祭扫中国烈士陵园活动，具有缅怀先烈、铭记历史，弘扬英烈精神，携手共建美好未来的重要意义。我们一定要继承革命先烈遗志、传承红色基因，努力成为中老传统友谊的继承者、弘扬者和高质量携手共建中老命运共同体的践行者。

川圹省军事指挥部政治委员坎通准将表示，上个世纪六七十年代，在老挝人民争取民族独立和领土完整抗击外敌的艰难时刻，中国帮助老挝抵御外部帝国主义势力侵略，数百名中国革命烈士长眠于老挝这片土地上；50多年过去，老挝党和政府和人民、川圹省委省政府和人民永远不会忘记中国革命英烈作出的贡献以及付出的牺牲，将永远缅怀、永远铭记老中两国传统情谊和中国人民的恩情，教育老挝民众世代继承和发扬老中两国人民亲兄弟般的传统友谊，在发扬“四好精神”的基础上，推动中老两国全面战略合作伙伴关系、深化合作共赢的中老命运共同体建设，并结出丰硕的成果。

在上世纪援老抗美战争期间，中国政府曾向川圹省康开派驻经济文化代表团，前后有5位同志在执行公务中遭遇美机轰炸而长眠在老挝的土地上。为永远怀念他们，中国驻老挝大使馆于1996年4月重修烈士陵园和纪念碑，2017年2月组织修缮扩建，并每年派人前往祭扫。烈士陵园面积3400多平方米，纪念碑高12米，正面碑文为：中国革命烈士永垂不朽。

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