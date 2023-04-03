人民网约翰内斯堡4月2日电 （记者邹松）3月28至30日，南非德班理工大学孔子学院携手南非金砖国家青年协会、国家青年发展署、茨瓦内理工大学成功举办金砖国家青年创新峰会。南非妇女青年和残疾人事务部部长恩科萨扎娜·德拉米尼·祖马博士、南非国际关系与合作部主任本·朱伯特、国家青年发展署常务副主席卡勒布·莫哈雷及德班理工大学孔子学院中方院长吴林以及60多名来自金砖国家的青年企业家代表参加了此次活动。

德拉米尼·祖马部长受邀在开幕式做主旨发言。她在致辞中说，金砖国家的出现成为世界多极化和相互尊重的替代和载体。作为巴西、俄罗斯、印度、中国、南非以及其他即将加入金砖国家大家庭的全球青年代表，金砖国家青年峰会肩负着重大责任。她鼓励与会青年代表们充分利用金砖国家平台这一进步联盟的力量，勇于创新，实现自己的梦想。

德拉米尼·祖马部长还以中国在消除贫困方面取得巨大成就为例，高度赞赏中国提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标。她表示，这为广大发展中国家做出了表率。中国的高速发展对所有金砖国家来说是一种激励，南非愿意与巴西、俄罗斯、印度、中国在金砖国家机制下，不断加强合作，互相学习借鉴，实现相互促进。

在专题讨论会上，来自巴西、俄罗斯、印度以及中国的嘉宾分别介绍了目前已经开展的创新项目以及为金砖国家青年提供的机会。孔院中方院长吴林也重点介绍了德班理工大学孔子学院的中文+创新创业项目，并重点围绕农业创新项目和电商项目进行分享。

此次峰会为有志于与金砖国家开展合作的青年企业家和投资者提供了一个相互交流、学习的平台，会议期间各个金砖国家的代表分享了自己的创业经历以及遇到的困难，呈现在现实世界中真实、立体的案列，让更多的青年看到在金砖国家框架下所蕴含的机遇，尤其是在年轻人创新创业和技能培训领域。

2023年南非担任金砖国家轮值主席国，在此期间，南非将继续致力于经济、环境和社会改革领域的可持续发展，继续在教育领域与各成员国开展合作，特别是促进教育的可及性和公平性，加速发展优质教育和培训，鼓励金砖国家青年交流。

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