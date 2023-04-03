中新社洛杉矶4月1日电 美国加利福尼亚州洛杉矶市西山社区一个繁忙的购物广场4月1日发生枪击事件，造成1人死亡、3人重伤。

综合洛杉矶市警察局和《洛杉矶时报》、“ABC7”等美国媒体消息，当地时间4月1日下午3点45分左右，警方接到报警，位于西山社区福尔布鲁克大道和范欧文街附近的一个购物广场发生枪击事件。该购物广场有电影院、商场、餐厅和知名连锁超市“Trader Joe’s”，枪击事件即发生于“Trader Joe’s”超市外的停车场。

有目击者称，从电影院出来时，突然听见一连串枪声，停车场内的人们惊叫奔逃，中枪的人慢慢倒在地上，有人赶紧按住中枪者的伤口以帮助止血。警方赶到现场后，发现多人受到枪伤，一名45岁的男子当场死亡。另有一名35岁的女性和分别为35岁、45岁的两名男性身受重伤，随即被送往医院抢救。

警方称，有嫌疑人驾车逃离现场，逃跑途中还撞上其它车辆，导致一名无辜司机受伤。警方出动直升机锁定嫌疑人行踪，在距枪击事件地点几英里之外将嫌疑人抓获。警方调查人员在现场发现两支枪。警方初步认为该枪击事件可能与帮派有关，多名嫌疑人发生争执后在停车场拔枪互射。

(责编：崔译戈、崔越)