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亚洲向何处去？这三个亚洲特色很重要

2023年04月03日09:04 | 来源：　　
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3月28日至31日，博鳌亚洲论坛2023年年会在海南博鳌举行。结合出席年会，多位外国领导人对中国进行正式访问。3月31日，习近平主席接连会见了三位外国领导人，其中两位来自亚洲国家——马来西亚总理安瓦尔、新加坡总理李显龙。从博鳌到北京，大家共商亚洲发展大计，都释放出哪些重要信号？

01

亚洲特色发展道路

亚洲拥有全球近60%的人口、近40%的经济总量和超过30%的国际贸易，是世界经济的“压舱石”和“推进器”。

3月28日，博鳌亚洲论坛发布旗舰报告，报告显示，作为世界经济的重要引擎，2023年亚洲经济体整体复苏步伐加快。报告认为，亚洲经济体2023年加权实际国内生产总值（GDP）增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升，成为世界经济放缓大背景下的一大亮点。

“亚洲奇迹”如何造就？

3月31日下午，习近平主席会见新加坡总理李显龙时指出，这些年来，亚洲地区保持总体和平稳定和快速发展、整体崛起的良好势头，地区国家通过自己的勤劳和智慧，走出了一条独立自主、相互尊重、平等互利、开放包容、合作共赢的亚洲特色发展道路。

在以往的重要讲话中，习近平主席也多次阐述对亚洲发展的思考。去年，在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上，习近平主席发表主旨演讲时指出，要坚定维护亚洲和平，积极推动亚洲合作，共同促进亚洲团结。可以这样理解，和平、合作、团结，是亚洲特色发展道路的重要关键词。

在当前世界百年变局加速演进大背景下，如何继续走好亚洲特色发展道路？习近平主席也指出了方向。

首先，应该共同守护好地区和平红利。

3月31日，在会见马来西亚总理安瓦尔、新加坡总理李显龙时，习近平主席表达了坚持战略自主，坚决抵制冷战思维和阵营对抗，合力建设好共同家园的中国主张。

安瓦尔表示，马方反对阵营对抗和强迫选边站队。东盟作为独立自主的力量，将为避免地区形势紧张升级发挥积极作用。

李显龙表示，新加坡主张国与国应相互尊重、和平共处、互利合作、避免冲突，共同应对风险挑战。即使有竞争，也要基于相互尊重与信任，不能非黑即白，选边站队。

同时，应该维护好经济全球化和区域经济一体化正确方向，坚决反对霸道霸凌，明确抵制“脱钩断链”。

这些年来，从高质量共建“一带一路”，到扎实推进海南自由贸易港建设，从实施《区域全面经济伙伴关系协定》，到积极推进中国-东盟自贸区3.0版谈判，中国以实际行动，促进地区硬联通、软联通水平的提升。

坚持亚洲特色发展道路，一个蓬勃发展的亚洲，不仅将为亚洲人民带来更美好幸福的生活，也将为世界经济复苏注入更多确定性。

02

亚洲文明

3月31日下午，习近平主席会见马来西亚总理安瓦尔时强调，中马同属亚洲文明，都是经济全球化和多边主义的受益者、贡献者、维护者。中方愿同马方一道，弘扬亚洲文明，坚持战略自主，坚守东亚合作初心，支持东盟中心地位，坚决抵制冷战思维和阵营对抗，合力建设好共同家园。

习近平主席一向重视文化文明，他曾指出，应对共同挑战、迈向美好未来，既需要经济科技力量，也需要文化文明力量。

亚洲是人类最早的定居地之一，也是人类文明的重要发祥地。亚洲地大物博、山河秀美，在世界三分之一的陆地上居住着全球三分之二的人口，47个国家、1000多个民族星罗棋布。

2019年5月，在亚洲文明对话大会开幕式上，习近平主席发表主旨演讲时表示，文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴，夯实共建亚洲命运共同体、人类命运共同体的人文基础。

“各种文明本没有冲突，只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。我们既要让本国文明充满勃勃生机，又要为他国文明发展创造条件，让世界文明百花园群芳竞艳。”

与这样的世界文明观一脉相承，今年3月15日，习近平总书记出席中国共产党与世界政党高层对话会时，首次提出“全球文明倡议”，为繁荣世界文明百花园提供了中国方案。

“全球文明倡议”的内容主要包括：共同倡导尊重世界文明多样性，共同倡导弘扬全人类共同价值，共同倡导重视文明传承和创新，共同倡导加强国际人文交流合作。

而对于亚洲各国而言，山水相连、人文相亲的情况，也使得深化文明交流对话更加便利。今年还有一件“亚洲大事”，就是第19届亚运会将于金秋时节在杭州举行。相信西子湖畔的这场盛会，将为亚洲各国深化友谊、开展文明对话交流提供宝贵的舞台。

03

亚洲方式

早在2016年，习近平主席在亚信第五次外长会议开幕式上发表重要讲话，其中就提到了亚洲方式。习近平主席指出，我们要坚持和发扬亚洲国家长期以来形成的相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度的亚洲方式，加强地区各项安全机制协调，围绕彼此一致或相近目标逐步开展合作，形成合力，求得实效。

亚洲方式，锚定的是和平稳定。过去几十年，亚洲之所以能取得世界瞩目的发展成就，离不开总体和平稳定的大环境；未来亚洲要实现更大发展，决不能生乱生战，否则就会自断前程。和平共处五项原则、“万隆精神”“亚洲方式”，都是我们要倍加珍惜的宝贵财富。

中国一直是亚洲方式的积极践行者。中国在倡导政治解决危机，解决国际热点问题，劝和促谈、化干戈为玉帛等方面，作出了卓有成效的努力，展现了负责任的大国担当。

就在前不久，中国、沙特、伊朗三国在北京宣布：沙特和伊朗同意恢复外交关系。两国都表示，赞赏并感谢中国在推动双方恢复外交关系中发挥的积极作用。联合国秘书长也通过发言人发表声明，感谢中国促成对话。3月31日，马来西亚总理安瓦尔在会见时也表示，近期中方成功促成沙伊北京对话，再次表明中方为促进和平发挥的建设性作用。

亚洲人民历经热战冷战，饱经沧桑忧患，深知和平弥足珍贵，发展来之不易。面向未来，坚定走亚洲特色发展道路，弘扬亚洲文明，遵循亚洲方式开展合作，将会成就新的“亚洲奇迹”。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：崔译戈、崔越)

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