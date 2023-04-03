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中俄经贸合作广度深度不断拓展（专家解读）

█ 受访专家：中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员 程亦军
2023年04月03日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为2022年江西首列中俄双向对开班列（南昌—莫斯科）在南昌向塘国际陆港准备出发。
　　新华社记者 彭昭之摄

　　据俄罗斯《专家》周刊网站近日报道，俄罗斯国民经济和国家行政学院专家亚历山大·克诺贝尔指出，根据中国官方数据，俄中贸易额2022年增长近30%，其中俄对华出口增长43%，中国对俄出口增长近13%。“A市场”公司分析部负责人阿尔乔姆·杰耶夫认为，由于平行进口计划的出台，中俄几乎所有领域的经贸规模都有显著增长，交易品种明显增多。两国今年贸易额很可能远超2000亿美元。

　　《俄罗斯报》网站近日报道称，俄罗斯农业部下属的联邦农产品出口中心认为，俄罗斯农工综合体产品对中国的出口潜力估计为60亿至100亿美元。统计数据显示，2022年，俄罗斯向中国出口价值约70亿美元的农产品，同比增长约41.4%。农业相关出口有望在数年内达到100亿美元，大约相当于2022年数据的1.5倍。考虑到两国正在积极发展友好关系，出口额可能会增长更多。

　　

　　近日，中俄两国元首共同签署《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，明确双方将在8个重点方向开展双边经济合作，并强调致力于2030年前将两国贸易额显著提升。在两国元首的战略引领下，中俄经贸关系继续保持良好发展势头，各领域合作稳步推进。

　　中国商务部数据显示，2022年，中俄双边贸易额达到创纪录的1902.71亿美元，同比增长29.3%，中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。中俄双边贸易额大幅提升，经贸合作提质升级，能源、投资、互联互通等领域合作取得新成果，合作深度、广度不断拓展。

　　当前，中俄经贸合作多领域亮点频出。能源领域，中俄合作规模不断扩大。2021年，中国自俄罗斯进口能源产品3342.9亿元人民币，俄罗斯稳居中国第一大能源进口来源国，是中国石油、天然气、煤炭主要进口来源国。能源贸易在中俄双边贸易中的“压舱石”作用进一步凸显。

　　农业领域，中俄农副产品贸易种类、数量不断增加。2022年，两国农产品贸易额大增43%，俄罗斯的面粉、牛肉、冰激凌等广受中国消费者青睐。据俄罗斯农业部统计，俄罗斯农工综合体产品对中国的出口潜力估计为60亿至100亿美元，发展前景良好。

　　服务贸易领域，运输、旅游、商品售后服务等多类型服贸合作不断深化。2019年，180万中国公民到访俄罗斯，在游客数量和增长趋势上均领先其他国家。同年，230万俄罗斯人来到中国旅游。2022年中国对俄出口机电产品同比增长9%，高新技术产品增长51%，汽车及零部件增长45%。相关产品售后服务已成为中俄服贸合作的重要部分。

　　金融领域，中俄货币互换等金融合作不断延伸。2022年底，人民币在俄罗斯进口结算中的份额从当年初的4%跃升至23%，在出口结算中的份额从0.5%飙升至16%。中俄不断提升金融合作与支付领域创新水平，在双边贸易、投资、贷款和其他经贸往来中稳步提升本币结算比重。

　　中俄两国经贸合作不断推进，与两国政治互信不断巩固和增强密不可分，高层交往发挥重要战略引领作用。两国经济发展的需求互补性较大，经贸合作空间广阔。在能源领域，中国制造业发达，能源需求量大，但人均自然资源占有量相对较低；俄罗斯人均资源占有量较高，能源出口是其经济重要组成部分，两国能源供需结构具有较强互补性。在机电领域，目前中国是全球最大的机电产品出口国，机电产品覆盖农业、工业、高科技等多门类，俄罗斯在进口机电产品方面有较强需求，两国也能充分互补。

　　中俄两国人民世代友好具有坚实根基，两国全方位合作具有广阔前景。中俄在能源、农业、服务贸易、高科技等领域有广阔合作空间。未来，中俄两国有望加强统筹设计和顶层规划，扩大能源、资源、机电产品贸易，增强双方产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作，推进传统贸易与新兴领域合作互为补充、同步发展，进一步畅通跨境物流运输。可以预见，中俄务实经贸合作将为两国人民带来更多实惠，也有利于全球经济稳定发展。

　　（本报记者  高  乔采访整理）

(责编：贾文婷、崔越)

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