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驻埃及使馆举办“为什么是中国”中埃青年专题交流活动

2023年04月03日09:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗4月2日电 （记者沈小晓）3月29日，驻埃及使馆举办“为什么是中国”中埃青年专题交流活动，廖力强大使出席并发表致辞，使馆张涛公使、赵亮公参、青年外交官以及开罗大学中文系20名师生代表参加。

廖力强大使致辞。人民网记者 沈小晓摄

廖力强在致辞中重点介绍中国式现代化的特征和世界意义，强调中国式现代化是中国共产党开创、坚持和发展的现代化。中共二十大明确提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，具有重要历史意义。中国式现代化回答了人类社会发展的诸多难题，打破了“现代化=西方化”的迷思，给世界各国特别是广大发展中国家带来新启示。

廖力强表示，中埃友谊源远流长，坚不可摧，同甘共苦，携手并进，树立了发展中国家团结协作的典范。国之交在于民相亲，民相亲在于心相近；中埃青年交往亲，则两国合作发展兴。在座的埃及青年学习了中文，好比掌握了读懂中国、联系中埃的“金钥匙”。希望大家更多地了解当今中国和五千年的中国历史文化，争做中埃友好的使者。

交流活动现场。人民网记者 沈小晓摄

全体与会者共同观看了阿文版《中国共产党国际形象网宣片》。使馆2名青年外交官代表结合自身工作经历，分别以《从三个关键词读懂中共二十大重要意义》和《从十年之变看中国式现代化》为题，深入浅出阐释中共二十大的时代意义和深远影响，以及中国式现代化对发展中国家的重要启示。开罗大学3名师生代表结合自身工作和学习经历，积极分享对中国式现代化的认识和体会，高度评价中国发展成就，赞赏中国通过“一带一路”合作助力埃及发展，表示愿为推动埃中关系进一步发展贡献青春力量。

(责编：燕勐、杨牧)

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