新华社耶路撒冷4月2日电（记者张天朗 吕迎旭）以色列政府新闻办公室2日发表声明说，以色列内阁在当天举行的每周例会上批准成立隶属于国家安全部的国民警卫队。

声明说，国民警卫队的具体职责尚未确定，将交给一个由以色列国家安全委员会和相关政府部门组成的独立委员会讨论。该委员会需在90天内向内阁提交讨论结果作为决策参考。

以色列《国土报》援引与会消息人士的话说，内阁会议围绕是否应设立国民警卫队讨论“十分激烈”，多名政府部长表示反对，认为新部队的设立将损害以色列警察、国防军和国家安全总局（辛贝特）的权威，造成安全机构之间的相互竞争。

提出设立国民警卫队的以色列国家安全部长本-格维尔当天发表声明，感谢总理内塔尼亚胡的支持，并表示国民警卫队将为“以色列的主权完整和国民安全”而工作。

3月27日，为平息以色列各界针对政府提出的司法改革方案的强烈反对声，内塔尼亚胡宣布推迟司法改革。舆论认为，为换取司法改革推动者本-格维尔的支持，内塔尼亚胡向其承诺政府将批准组建受控于国家安全部的国民警卫队。

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