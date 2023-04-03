人民网莫斯科4月2日电 （记者肖新新）3月31日，俄中实业家理事会年度全体例会在莫斯科俄罗斯联邦工商会举行。中俄双方有关代表出席会议，讨论两国经贸合作现状及未来。

俄罗斯联邦工商会主席谢尔盖·卡特林宣布会议开幕并表示，俄中实业家理事会在促进两国经贸关系发展中发挥重要作用。当前，两国高水平政治互信为经贸合作发展创造了绝佳条件。相信我们将有更多机会，推动双方经贸关系不断发展。

中国驻俄罗斯大使张汉晖在致辞中表示，目前，中俄双方在能源、农业等多个领域合作正在不断扩大，信息技术、跨境电商等方面合作也在积极拓展。希望中俄实业家理事会各成员能够充分利用开放的合作机会，推动两国经贸务实合作向前发展。

俄罗斯总统顾问安东·科比亚科夫在讲话中积极评价俄中经贸合作发展势头。他表示，俄中经贸合作基础牢固，前景广阔。期待俄中实业家理事会为两国商业代表之间的对话与合作作出更多切实贡献。

中国贸促会会长任鸿斌在视频致辞中表示，中俄关系发展成果给两国人民带来了实实在在的好处，为世界发展进步作出了重要贡献。中国贸促会将精心筹办中国国际供应链促进博览会、全球贸易投资促进峰会等重大经贸活动，为中俄工商界广泛交流、深入洽谈，共享发展机遇，做大“合作的蛋糕”提供平台。

俄中实业家理事会执行主任叶夫根尼·马尔金表示，俄工商界人士计划今年组团前往中国，与中国伙伴共商合作。随着疫情影响逐渐减弱，建立两国间更加紧密的商业联系愈发重要。

此次会议还提交了俄中实业家理事会2022年活动报告。现场，多名中俄企业代表踊跃发言，讨论两国经贸合作相关问题，表达对两国经济现状及未来发展趋势的看法。

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