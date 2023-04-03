本报记者 李志伟

美国明尼苏达州蒙蒂塞洛核电站近日宣布，该核电站两栋建筑之间的水管泄漏了40万加仑（约151万升）含有放射性物质氚的污染水。这一泄漏事故是4个多月前发现的，已报告州与联邦的监管机构。但该公司与州监管机构直到3月中旬才将这一情况告知公众，引发美国舆论对公共安全的担忧以及对信息透明度的质疑。

1971年开始运营的蒙蒂塞洛核电站，坐落在明尼苏达州最大城市明尼阿波利斯西北约60公里处，位于密西西比河上游，下游就是明尼阿波利斯市。去年11月21日，该核电站发生放射性水泄漏事故。据美联社报道，事故发生后，该核电站的所有者美国卓越能源公司实施了一个短期修复方案，从破损的管道将放射性水收集起来，然后送回核电站重新使用，防止氚进入地下水。卓越能源公司计划在今年4月核电站换料中断期间，更换新的管道。

卓越能源公司近日却表示，短期修复方案不能确保泄漏的放射性水得到100%收集。3月24日，该公司发现含氚放射性水二次泄漏的情况，预计有数百加仑的放射性水泄漏，少量已经进入地下水。公司随即决定暂时关闭核电站，进行检修。

卓越能源公司称，泄漏发生在核电站两座建筑间的水管，被控制在厂区内。据报道，约32%的泄漏氚已被回收，这一过程预计持续到明年。明尼苏达州的官员称，地下水污染还没有扩散到核电厂边界以外，也没有进入饮用水供应系统或密西西比河，对密西西比河下游居民不构成风险。该州卫生部门称，从密西西比河取水的社区没有风险，因为即使河流被污染，这些污染也会在大流量的水中迅速稀释。

蒙蒂塞洛核电站发生泄漏事故之后近4个月才让公众知情，引发当地民众和舆论的质疑与不满。美国全国广播公司报道说，当地居民担心反复发生的泄漏事故会带来严重后果，并对有关方面没能在第一时间通报泄漏情况十分不满。31岁的梅甘·桑伯恩住在距离该核电站上游约10公里的地方。她说：“我们有充足的理由担心，因为我的孩子就在核电站下游3公里的地方上学。如果像他们说的那样，在这个时间段水流是安全的，那为什么没有及时公开？我认为公众需要更多地了解这件事。”美国科技产品新闻网站CNET刊文指出，这一事件带来的警示是，老化的核电站在发生危险物质泄漏的时候，政府机构应该向公众传达怎样的信息，并以什么速度传达信息。

短时间内接连发生两次泄漏事故，暴露了美国核电站安全管理存在的问题。根据美国核管理委员会的数据，过去20年里，美国商业核电站至少发生了6次泄漏事故，这些事故向核电站所在地的地下水中释放了高浓度的氚。美国非营利组织“忧思科学家联盟”核电安全主任埃德温·莱曼表示：“随着核电站的老化和难以维护，受污染的水泄漏变得越来越普遍。这些事故应该是一个警告。”

（本报华盛顿4月2日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月03日 16 版）

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