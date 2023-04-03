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“共同推动航空业可持续发展”

本报记者  管克江  任皓宇
2023年04月03日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　第十届阿拉伯航空峰会近日在阿联酋哈伊马角举行，800多名来自各国航空、旅游等领域的代表齐聚一堂，探讨航空和旅游业的可持续发展。峰会期间还举办了“阿拉伯航空和旅游业发展状况”“可持续发展背景下的航空业经济”“航空、旅游和旅游业的可持续性”等圆桌讨论会。

　　当前，围绕加快实现联合国2030年可持续发展目标，各方正积极参与国际航空减排谈判，推动航空业绿色发展。不少国家也在推进可持续航空燃料、机场清洁能源应用等领域的务实合作。在去年举行的国际民航组织第四十一届大会上，国际民航组织成员一致同意到2050年实现航空业净零排放。阿拉伯航空峰会主席阿代勒·阿里表示，可持续性已成为航空业未来发展的主要课题，各方需要协调行动，推动航空业朝着净零排放的目标前进。

　　国际航空运输协会海湾地区负责人哈立德·埃萨维表示，为实现全球航空业净零碳排放的承诺，到2050年，65%的减碳贡献将来自可持续航空燃料，其年产量需达到4490亿升。目前可持续航空燃料的产量还不高，但增速很快。只要各方共同努力，到2030年，可持续航空燃料的年产量有望增长到300亿升，达到大规模商业应用的转折点。

　　阿联酋联邦最高委员会成员、哈伊马角酋长沙乌德·卡西米表示，可持续发展是哈伊马角发展计划的核心组成部分，符合阿联酋到2050年实现净零排放的长期目标。哈伊马角将与各方共同合作，应对挑战、探索发展新机遇。

　　哈伊马角旅游发展局首席执行官拉基·菲利普斯表示，航空和旅游是人们生活中必不可少的部分，哈伊马角旅游发展战略不单纯注重游客数量，而是致力于促进经济、环境和社会的平衡发展。去年，哈伊马角旅游发展局推出了一项“可持续旅游目的地战略”，目标是把哈伊马角打造成经济上可负担、生态上重环保和社会上可持续的旅游目的地。首批推出的举措包括推出适合本地社区的旅游项目、在主要地点设置电动汽车充电桩、开展环保宣传活动等。

　　阿拉伯航空峰会举行前夕，沙特阿拉伯宣布成立一家新的国家航空公司——利雅得航空公司，这是该国推动非石油经济和可持续发展、实现2030愿景的重要一环。沙特红海咨询委员会主席阿拉德纳·科瓦拉对本报记者表示：“政府和业界需采取切实行动，相关国家政府应采取激励措施，培育和扶植可持续航空燃料行业的发展，共同推动航空业可持续发展。”

　　（本报迪拜电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月03日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)

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