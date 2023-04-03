新华社莫斯科4月1日电 （记者陈汀）京平综合物流枢纽中欧班列（北京—莫斯科）4月1日抵达俄罗斯莫斯科州别雷拉斯特火车站。这是北京发出的首列直达欧洲的中欧班列。

据了解，该趟中欧班列满载装有建材、家电、服装等货物的55个集装箱，于3月16日从北京平谷地方铁路马坊站驶出，从内蒙古满洲里铁路口岸出境，一路向西横贯俄罗斯，于当地时间1日18时30分抵达别雷拉斯特火车站。全程约9000公里，用时16天，比计划提前两天到达。

别雷拉斯特物流中心值班主任亚历山大·休金说，加强俄罗斯与中国之间的铁路运输合作对于两国关系具有重要意义，有助于紧密和发展两国之间经贸联系，更好地实现欧亚经济联盟与“一带一路”倡议的对接，期待未来有更多来自北京的中欧班列。

别雷拉斯特物流中心由中国辽宁港口集团与俄罗斯铁路股份公司合作共同建设，位于莫斯科市北30公里处。项目2017年开建，双方计划将其打造成莫斯科地区最大的集中转和仓储等为一体的多功能国际物流中心。

《 人民日报 》（ 2023年04月03日 16 版）

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