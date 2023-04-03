本报记者 谢佳宁

近日，多家国际权威机构发布报告称，过去一年拉美国家经济延续复苏态势，但受全球经济不确定性因素增加、通胀等影响，预计今明两年地区经济增长将有所放缓。面对挑战，拉美国家充分发挥自身资源优势，积极参与全球产业链，努力促进经济稳步复苏。

经济延续复苏态势

世界银行不久前发布的区域国别经济报告显示，2022年大多数拉美国家国内生产总值（GDP）和就业已恢复到2019年疫情前的水平。世界银行拉美和加勒比地区首席经济学家威廉·马洛尼认为，拉美地区大多数国家的通胀率低于全球平均水平，中央银行的外汇储备也在增加。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）日前发布的最新报告显示，2022年拉美地区经济增长率为3.7%，延续了复苏态势。

分析认为，拉美地区2022年经济增长强于预期，特别是大宗商品价格上涨让智利、秘鲁、墨西哥、哥伦比亚、巴西等相关商品净出口国受益。同时，强劲的国内需求和劳动密集型产业复苏，也为地区经济增长提供动力。

巴西2022年GDP达到9.9万亿雷亚尔（1元人民币约合0.74雷亚尔），同比增长2.9%。巴西发展、工业与贸易部近日公布的数据显示，该国2022年出口额为3350亿美元，同比增长19.3%；进口额为2727亿美元，同比增长24.3%，双双创下新高。贸易顺差增至623亿美元，创1989年以来的最高纪录。

阿根廷2022年投资和出口额创纪录，可支配外汇储备大幅增长。阿根廷国家统计局数据显示，该国2022年出口额为884.46亿美元，进口额为815.23亿美元，进出口总额同比增长20.4%。阿根廷总统费尔南德斯表示，本届政府执政以来，该国私营部门登记就业人口已增加4.1%。

墨西哥2022年GDP增长率为3.1%，略高于市场预期3%的增速。墨西哥金融高管研究所经济研究委员会经济学家马里奥·科雷亚认为，投资和出口是去年拉动墨西哥经济增长的重要引擎。

哥伦比亚国家统计局近日发布的数据显示，该国2022年GDP增长7.5%，符合市场预期。专家分析表示，哥伦比亚在宏观经济和财政管理方面有着良好的记录，该国以通胀管理、灵活的汇率和财政框架为基础，积极推动经济发展。

多措并举应对挑战

国际货币基金组织的报告认为，2022年，大宗商品价格上升和稳健的增长势头帮助拉美国家抵消了全球金融环境收紧的影响。但是随着全球大宗商品价格波动变化，今年该地区的经济增长率可能会放缓。拉加经委会认为，后疫情时期经济“反弹效应”耗尽，以及货币政策紧缩导致消费和投资水平下降，将对地区经济带来压力。美联储持续激进加息，也导致地区多国货币贬值，输入性通胀加剧。

面对不利因素，拉美各国纷纷推出举措，努力推动经济转型升级，促进增长、改善民生，确保复苏的可持续性。

巴西政府采取减税、完善社会福利、增加财政补贴等一系列措施刺激经济，同时特别重视小微企业在解决就业方面发挥的重要作用，出台政策予以扶持。经合组织预计，国内消费、私人投资和出口增长将成为今年巴西经济增长的主要动力。

墨西哥政府推出多项稳经济的措施，通过灵活的财政政策控制通货膨胀、减少债务、提高公共支出效率。该国还出台2022年经济复苏计划，包括支持高新技术发展、投资更多基础设施项目等。

智利举办多项推介活动，扩大农产品出口。智利水果出口商协会车厘子委员会介绍，智利在2022年—2023年将投入约600万美元，在全球多地开展推广活动。协会主席伊万·马兰比奥表示，车厘子已经成为智利的主要出口水果，车厘子相关行业对智利经济十分重要，创造了大量就业机会。

巴西和阿根廷两国领导人日前表示，两国正研究发起南美洲共同货币，以推动经贸往来，降低运营成本，并提高应对外部冲击的能力。专家认为，创建南美洲共同货币的倡议彰显拉美主要经济体寻求推动地区经贸发展与融合、促进地区经济一体化、减轻对美元依赖的意愿。

分析指出，拉美地区要实现经济包容和可持续发展，需要进一步吸引投资、引导产业转型升级。拉美能源组织执行秘书阿方索·布兰科认为，当前地区各国更加重视长期发展战略，加快绿色能源发展将为拉美地区经济复苏带来机遇。

中拉合作成果丰硕

2012年以来，中国一直保持拉美第二大贸易伙伴的地位。疫情防控期间，中拉经贸合作彰显韧性。中拉贸易总额2021年首次突破4500亿美元，2022年再创新高，达4857.9亿美元，较2021年涨幅超过7%。

2022年，中国连续第十四年成为巴西最大贸易伙伴国。根据巴西官方数据，去年巴西对华出口额达894.28亿美元，占该国出口总额的26.8%。巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯表示，巴中经贸伙伴关系不断深入，对巴西农业、基础设施、科技和电子商务等领域发展产生积极影响。巴中双边贸易不断创下新高，对巴西经济增长贡献巨大，必将进一步推动双方各领域合作。

2022年，阿根廷与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录，加深在电力、交通运输、电信和能源等领域的投资与合作。阿根廷科技部前部长罗伯托·萨尔瓦雷扎说，中国通过投资和技术交流带动当地基础设施建设，同时帮助拉美国家加快实现能源转型。

美洲开发银行首席经济学家埃里克·帕拉多表示，推动基础设施建设升级对拉美地区经济社会可持续发展意义重大。近年来，中国与拉美国家积极推进共建“一带一路”合作。阿根廷基塞水电站、贝尔格拉诺货运铁路、哥伦比亚首都波哥大地铁、智利蓬塔风电场、巴西巴伊亚州云轨等基建合作项目有力推动当地经济民生改善。

墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示，拉美地区的基础设施水平有待提升，中国的技术、经验等有助于拉美国家补齐短板。双方积极加强在基础设施方面的务实合作，实现了互利共赢。拉中在绿色经济、数字经济、高新科技等领域合作也在不断推进，成果丰硕。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，作为秘鲁第二大贸易伙伴和拉美多国的主要投资来源国，中国经济高质量发展对拉美地区的积极影响正进一步显现。

（本报墨西哥城4月2日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月03日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)