本报记者 白 阳 曲 颂

仲春时节，瘦西湖畔，草木新翠。3月31日，为期两天的金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛在历史文化名城扬州落下帷幕。围绕“共商金砖合作新蓝图，共建全球发展新格局”“深化金砖人文交流，筑牢高质量伙伴关系”主题，来自金砖五国的200余名代表线上线下深入交流互动，分享治国理政经验，共促人文交流合作。

“推动国际社会重新聚焦发展合作”

“金砖国家发展阶段相似，所面临的机遇和挑战也有一定相通之处。我们应该加强治国理政经验交流，增进彼此了解，加强学习借鉴，共同探索解决问题的办法”“我们应该结合落实2030年可持续发展议程，同发展中国家交流发展理念”……习近平主席多次就金砖国家加强治国理政经验交流提出重要倡议，得到各方积极回应。2017年，金砖国家治国理政研讨会在福建泉州首次举行。此后，研讨会成为金砖国家分享发展经验、深化南南合作的重要平台。

南非国家行政学院院长布萨尼·恩格卡维尼表示，中国提出的全球发展倡议，受到包括金砖国家在内的广大发展中国家高度关注。“金砖国家应以全球发展倡议为指引，努力实现经济复苏，以实际行动推动国际社会重新聚焦发展合作。”

“世界发展驱动力的中心正从西方转移到东方，发展中国家需要为此作出战略与政策调整。”巴西卢拉研究所所长马尔西奥·波赫曼表示，金砖国家应该总结西方现代化道路的弊端，选择正确的现代化路径。

维护国际公平正义，实现发展成果共享，是以金砖国家为代表的广大发展中国家的共同诉求。中国外文局局长杜占元表示，中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，这是一条走和平发展道路的现代化之路，为世界各国拓展了更大的发展空间。面对错综复杂的国际形势，金砖国家在追求现代化的道路上更应坚持独立自主，基于自身的国情和文化，做出适合自身发展需要的选择。

中国提出全球发展倡议，源自中国式现代化在当代中国的成功实践。中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基认为，中国式现代化为致力于实现现代化的国家，尤其是发展中国家探索出一条新路径。

“在全球治理方面发挥更大作用”

本次会议上，当代中国与世界研究院发布《全球发展新时代的金砖合作调查报告2022》《全球治理中的金砖国家：新角色与新模式》报告。报告显示，全球25国受访者认为，金砖机制在推动经济复苏、团结抗疫、发展合作、气候治理等方面作出重要贡献，受认可度超过80%。

巴西圣保罗大学金砖研究中心研究员葆拉·布埃诺指出，金砖国家都是重要农业大国，对全球农业发展有着举足轻重的影响。金砖国家农业合作除促进自身粮食安全保障外，在全球粮食安全治理、消除贫困、应对气候变化等全球共性问题的协同应对方面都发挥了重要作用。近年来，启动金砖国家农业研究平台等研发领域的新进展有助于进一步提升全球农业可持续发展能力。

新开发银行副行长兼首席行政官周强武表示，近期，硅谷银行与瑞士信贷银行事件表明，过去10余年的全球金融治理改革远不及预期，无法从根本上防范国际金融体系的系统性风险。金砖国家应就国际金融治理凝心聚力，开展研讨交流，深化在金融监管、跨境支付、信用评级等领域的广泛合作，进一步夯实全球发展基础。

“金砖机制已被证明是极其成功和富有韧性的。”印度知名学者苏廷德拉·库尔卡尼表示，金砖国家是当之无愧的全球经济增长引擎，其经济总量已占全球的1/4，“金砖国家发展潜能巨大，理应在全球治理方面发挥更大作用”。

不久前，中国郑重提出全球文明倡议，系统阐释推动不同文明包容共存、交流互鉴的中国方案。俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫认为，全球文明倡议可以使全人类更接近实现可持续发展、公平正义和共同繁荣的重要目标。

“让金砖人文交流取得更多丰硕成果”

“你我在一起，你我在一起，点点星光，耀亮天涯……”金砖国家人文交流论坛上，全球首发的金砖国家合作主题歌曲《你我在一起》点燃了现场嘉宾的热情，掌声、欢呼声阵阵。

金砖国家地理位置相隔虽远，文明源流不同，文化特色迥异，但宽领域、多层次的人文交流不断拉近民众彼此间的距离。“金砖国家之间的差异和融合就像彩虹散发出的多彩光芒。”南非外交部亚洲和金砖事务特使苏克拉尔表示，今年，南非担任金砖国家轮值主席国，将举办包括金砖国家媒体高端论坛、青年峰会、民间社会组织论坛、金砖国家运动会等丰富多彩的活动，进一步拓宽人文领域交流合作平台。

巴西旅游部前部长福鑫认为，金砖各国民众友好往来频繁、旅游需求旺盛，旅游合作潜力巨大、前景广阔。他鼓励金砖国家人民“更多地去彼此国家走一走、看一看”，增强感情，深化友谊，不断巩固金砖国家合作基础。

“青年的广泛参与是金砖国家合作稳定发展的关键因素。”印度国际大学中国学院院长阿维吉特·班纳吉表示，为确保民心相通在更高层次、更大范围、更广领域得到推动，金砖国家应为青年人交流提供更多平台和机会。

论坛上，第二届金砖国家联拍联播纪录片《历史照亮未来——我的博物馆故事》全球首映启动仪式举行。中国国家博物馆馆长王春法呼吁，各国应充分挖掘历史文化的时代价值，活化利用金砖国家博物馆联盟、图书馆联盟、美术馆联盟等合作交流机制，把更多共识转化为实际行动，开展务实合作，“推动构建全球文明对话合作网络，让金砖人文交流取得更多丰硕成果”。

论坛上，金砖国家影像联盟与金砖国家媒体智库联盟正式成立。金砖国家影像联盟首任主席李舸表示，金砖国家人文交流如火如荼，在国与国之间架起坚实的民心之桥。

万舸此中来，连帆过扬州。金砖国家在这里携手相交，为金砖发展合作与人文交流的航船行稳致远增加动力。作为维护世界和平稳定、发展繁荣的坚定力量，金砖国家团结一心，勇毅前行，必将为推动构建人类命运共同体、共同开创人类美好未来贡献更多力量。

《 人民日报 》（ 2023年04月03日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)