武契奇在通车仪式上讲话。人民网记者 谢亚宏摄

人民网贝尔格莱德4月2日电 （记者谢亚宏）4月1日，由中国企业承建的塞尔维亚E763高速公路新贝尔格莱德—苏尔钦段通车仪式在塞首都贝尔格莱德举行。塞总统武契奇，总理布尔纳比奇，副总理兼财政部长马利，建设、交通和基础设施部长韦西奇，内务部长加希奇，贝尔格莱德市长沙皮奇等塞政要和中国驻塞大使陈波参加活动。

武契奇在活动致辞中表示，中国有句俗话说得好，要想富，先修路。通过实行认真负责的政策，塞近年来经济发展势头良好，公债率维持在较低水平，基础设施建设成果喜人。新贝尔格莱德—苏尔钦段高速公路是包含自行车道和人行道的现代化公路，该路段通车将大幅缩短其他城市来往贝尔格莱德的距离。如果没有中国的支持和帮助，很难说塞能否取得今天的经济增长，能否有能力修建这么多公路。他向中国领导人和中国朋友们表达了感激之情，并表示将继续维护和促进塞中两国友谊。

陈波祝贺公路通车并表示，很高兴行驶在这条公路上的塞尔维亚朋友们每天都能感受到中塞互利合作实实在在的成果。公路的顺利通车凝聚了各方的努力，感谢塞方对中国承建企业的大力支持，感谢中塞两国建设者付出的辛勤劳动，期待双方在基础设施建设领域取得更多合作成果。

新贝尔格莱德-苏尔钦路段是E763高速公路的起始段，连接塞首都贝尔格莱德市区与已完工的E763高速公路苏尔钦-奥布雷诺瓦茨段，全长7.9公里，由中国交通建设集团有限公司承建。该段通车后，E763高速公路通车总里程已达140公里，其中约87公里由中国企业承建。

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