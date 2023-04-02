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国际青年友谊茶会暨中国中铁开放日在京举行

2023年04月02日13:43 | 来源：人民网-国际频道
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参与活动的嘉宾合影留念。中国中铁供图

人民网北京4月2日电 （记者白紫微）3月31日，由中华全国青年联合会、中国中铁股份有限公司共同主办的国际青年友谊茶会暨中国中铁开放日在京举行。中华全国青年联合会副秘书长董霞、中国中铁执行董事王士奇出席活动并致辞。“未来之桥”中国—中东欧青年研修交流营的青年代表、中东欧国家驻华使节、在京央企青年代表等约100人参加活动。

董霞表示，中国与中东欧国家是长期友好的合作伙伴，在经贸合作、互联互通、人文交流等领域取得了丰硕的合作成果。希望双方青年携手，凝聚和平与创新力量，促进青年共同发展，共同书写构建人类命运共同体的青年篇章。

王士奇指出，中国中铁将努力倡导和推进同中东欧国家共建利益共同体、价值共同体和命运共同体，以实际行动为改善当地人民生活质量、促进当地社会经济发展、推动可持续发展贡献中国企业力量。

来自保加利亚的社会党青年联盟主席加布里埃尔·乔治耶夫·沃尔切夫表示，中国是保加利亚和欧洲可靠的合作伙伴，此次研修交流活动对于增进中国和中东欧国家之间的政治、经济和文化伙伴关系非常重要。

来自北马其顿的欧洲青年协会主席德扬·伊利奥斯基表示，青年要为了美好的未来共同努力，相信今后会有更多的交流合作机会，中国和中东欧国家的友谊将不断深化。

活动期间，中外青年代表参观了中国中铁“开路先锋”文化展览馆，了解了中国中铁的发展历史，实地感受了中国企业在致力民族工业、助力改革开放、践行“一带一路”倡议等方面作出的贡献。

(责编：于洋、刘慧)

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