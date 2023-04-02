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美国“我无法呼吸”案发地警局将被整改

2023年04月02日09:35 | 来源：央视新闻客户端
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　　距美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察“跪压”致死近三年之际，美国明尼苏达州人权部门与事发地明尼阿波利斯市3月31日签署一项带有强制性的协议，旨在约束和整改明尼阿波利斯市警局的部分执法行为。

　　明尼阿波利斯市议会以11票赞成、0票反对的结果批准上述协议。随后，明尼苏达州人权专员丽贝卡·卢塞罗与明尼阿波利斯市长雅各布·弗雷共同签署该协议。据美联社报道，这份“可由法院强制执行的协议”长144页，内容包括警察必须尽可能地使冲突降级，确保“只有在客观合理、必要和符合实际的情况下”才能使用武力，且不得“惩罚和报复”；警察使用化学刺激物品和电击枪的条件和方式将受到限制；警察不得以车灯破损等轻微违法理由截停车辆、不得以闻到大麻气味为由搜身。

　　但卢塞罗说，警察“基于合理、明确怀疑或存在犯罪活动可能性为依据的执法行为”不受协议限制。

　　2020年5月25日，时年46岁的弗洛伊德在明尼阿波利斯市涉嫌使用假钞，被警方执行逮捕时遭白人警察跪压颈部超过9分钟后死亡。其间，弗洛伊德反复恳求，说自己“无法呼吸”，但遭警察无视。

　　弗洛伊德之死被曝光后，全美乃至世界多地大规模爆发示威活动，抗议美国警方暴力执法以及美国社会系统性种族歧视。明尼苏达州人权部门在弗洛伊德死后展开的调查中也发现，明尼阿波利斯市警察局在过去至少10年内一直存在种族歧视行为。

　　曾代理弗洛伊德之死案件的律师本·克伦普称，这项协议是“受明尼阿波利斯市警局恶劣政策和做法影响的人们”多年呼吁的结果。

　　市长弗雷强调，“这并非一夜之间实现，改变也不会在一夜之间发生”“我们现在面临的问题已经存在很多年”。

　　尽管这份协议算是整顿当地警局的第一步，但协议出台的程序合法性受到质疑。美联社称，明尼阿波利斯市议会议员只有大约一天时间来研究和讨论这项协议，而且市议会在投票通过后才公开协议内容，引发一些活动人士不满。

　　美国“社区团结起来反对警察暴行”组织主席米歇尔·格罗斯说，她将对明尼阿波利斯市议会通过这份协议的程序是否合法进行确认。

　　(央视新闻客户端)

(责编：于洋、崔越)

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