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第36届华鼎奖在美国好莱坞举行颁奖典礼

2023年04月02日09:29 | 来源：中国新闻网
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　　中新社洛杉矶4月1日电 (记者 张朔)当地时间3月31日晚，第36届华鼎奖颁奖典礼在美国洛杉矶好莱坞阿瓦隆剧院举行。

　　华鼎奖集团主席王海歌和华鼎奖评审团成员、动画片《狮子王》(The Lion King)导演罗伯·明可夫等数百位中美各界人士出席颁奖典礼。在今年1月洛杉矶郡蒙特雷帕克市大规模枪击事件中同枪手英勇搏斗、制止了更大悲剧的华裔青年布兰登·蔡，当晚作为特别嘉宾登台致辞，全场来宾起立鼓掌对他表达敬意。

　　在本届华鼎奖全球电影主竞赛单元角逐中，战争动作剧情片《西线无战事》(All Quiet on the Western Front)赢得全球最佳影片奖。剧情片《鲸》(The Whale)主演布兰登·费舍获颁全球电影最佳男主角奖。杨紫琼凭借功夫奇幻片《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)夺得全球电影最佳女主角奖，另一位华裔演员关继威亦凭借该片赢得全球电影最佳男配角奖。

　　据主办方介绍，华鼎奖创办于2007年，旨在推动亚洲文化艺术蓬勃发展、为亚洲与世界娱乐产业搭建一座沟通的桥梁。美国国会众议员刘云平当天向王海歌颁发贺状，表彰其为支持艺术发展作出的贡献。王海歌表示，华鼎奖将继续致力于通过电影和电视艺术的平台促进中美文化交流。(完)

(责编：于洋、崔越)

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