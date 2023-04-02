新华社贝尔格莱德4月1日电（记者石中玉）由中国企业承建的塞尔维亚E763高速公路新贝尔格莱德-苏尔钦段通车仪式4月1日在塞首都贝尔格莱德举行。塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇和中国驻塞尔维亚大使陈波等出席仪式。

武契奇在致辞中说，中国有句话说得好：“要想富，先修路”。新贝尔格莱德-苏尔钦段高速公路是包含自行车道和人行道的现代化公路，该路段通车将大幅缩短其他城市来往贝尔格莱德的距离。

武契奇对中国领导人和中国人民表示感谢。他说，感谢中国朋友们一直同塞尔维亚站在一起，塞尔维亚将继续维护并促进塞中两国友谊。

陈波表示，很高兴行驶在这条公路上的塞尔维亚朋友们每天都能感受到中塞互利合作实实在在的成果。公路的顺利通车凝聚了各方的努力，感谢塞方对中国承建企业的大力支持，感谢中塞两国建设者付出的辛勤劳动，期待双方在基础设施建设领域取得更多合作成果。

新贝尔格莱德-苏尔钦路段是E763高速公路的起始段，连接贝尔格莱德市区与已完工的E763高速公路苏尔钦-奥布雷诺瓦茨段，全长7.9公里，由中国交通建设集团有限公司承建。该路段通车后，E763高速公路通车总里程已达140公里，其中约87公里由中国企业承建。

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