新华社哈博罗内4月1日电（记者滕军伟）3月28日至31日期间，中国华为公司在博茨瓦纳首次举办本地通信展。400多名来自博茨瓦纳政府、通信运营商、企业和高校的代表齐聚展会，体验最新通信行业技术和解决方案。

博茨瓦纳通信、知识和技术部长图拉汉约·塞霍科在参加展会时表示，感谢华为积极参与博茨瓦纳国家数字化转型，鼓励华为将更多一流的创新技术带入博茨瓦纳。

博茨瓦纳是非洲经济增长最快的经济体之一。多年来，华为积极参与博茨瓦纳信息通信技术的规划和发展，与当地运营商和企业建立了坚实的伙伴关系。华为博茨瓦纳负责人张伟表示：“我们希望为博茨瓦纳提供优质的5G体验和数字化智能转型方案。”

展会期间，华为举办了“信息和通信技术促进青年发展和就业”专题论坛。据介绍，自2019年以来，华为通过未来种子计划和华为ICT（信息通信技术）学院陆续为百余名博茨瓦纳大学生提供ICT培训。未来，华为计划每年为100名博茨瓦纳学生提供通信技术培训。

博茨瓦纳通信、知识和技术部常秘彭措·普索西列对该培训计划表示支持和欢迎，并鼓励更多企业参与该国通信人才的培养。

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