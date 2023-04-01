巴西总统前特别经济顾问、工业与贸易部前执行部长特谢拉。人民网记者 张荣摄

人民网博鳌4月1日电 （记者张荣、盛楚宜）3月31日，博鳌亚洲论坛2023年年会“加强数据安全”分论坛在海南博鳌举行，与会人士就数据安全问题展开讨论。会后，巴西总统前特别经济顾问、工业与贸易部前执行部长特谢拉接受人民网记者采访并表示，中巴两国元首治理国家的理念非常相近，都坚持“以人为本”，两国享有同一发展愿景，未来将开启两国友好合作新篇章。

坚持以人为本 巴中共享同一发展愿景

“巴中两国领导人都坚持‘以人为本’。人民应该平等享有生命、健康、教育等权利，同时人民有发展的权利。我认为正是相近的世界观和国家发展愿景，促进了两国在国际事务中的协作。”特谢拉表示。

他还提到巴西和中国都是人口大国，对于两国来说人口不仅仅是冰冷的“数字”，而是鲜活的生命。在新冠疫情暴发期间，巴西和中国在新冠疫苗研发、生产、接种等方面进行了合作，挽救了无数生命，同时也为世界抗疫作出巨大贡献。

巴中合作在近几十年来取得蓬勃发展，两国战略关系对促进两国经济社会发展发挥了积极作用。对此谢特拉指出，卢拉总统即将访华不仅旨在巩固两国合作伙伴关系的现有基石，更是为了在此基础上搭建新的基石。

巴中贸易本币结算开启新纪元

当地时间3月29日，巴西外交部引述巴西贸易和投资促进局的一份声明宣布，巴西与中国达成协议，允许以本国货币进行双边贸易交易。对此特谢拉表示：“这是两国贸易关系当中非常重要的一步。中国其实已经与其他国家建立过这种机制，例如在拉丁美洲的阿根廷等。我认为此举可以为两国企业提供更多便利，也能够让贸易更加有包容性，加大两国之间，特别是中小型企业的贸易往来。”

特谢拉强调，这一协定将帮助很多中小型公司，通过雷亚尔和人民币之间的直接兑换降低商业交易的成本。

“一带一路”倡议不是“手段”而是“机遇”

在全球经济下行的大背景下，更需要倡导多边主义，鼓励各国协同促进经济复苏。此次论坛上也提到了“一带一路”共享发展机遇”这一主题。对此，特谢拉告诉人民网记者：“我想说‘一带一路’是一个强大的国际合作机制。它不仅仅是一个项目，而是一个国际合作的平台。不是只有中国会受惠于此，其他国家同样享有发展机遇。”

特谢拉指出，“一带一路”倡议给沿线国家带来实实在在收益，中国还积极向世界分享其现代化的经验。“举个例子，当我们提到基础设施建设时，世界上鲜有国家有像中国这样能够完成高难度的基础设施项目。比如，中国高铁里程已经达到42000公里，稳居世界第一。” 特谢拉表示。

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