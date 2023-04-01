新华社北京4月1日电

中华人民共和国和新加坡共和国关于建立全方位高质量的前瞻性伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国国务院总理李强邀请，新加坡共和国总理李显龙于2023年3月27日至4月1日对中华人民共和国进行正式访问。

访问期间，习近平主席同李显龙总理举行会见，李强总理同李显龙总理举行会谈，全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁分别同李显龙总理举行会见。

双方一致认为，两国始终从长远角度和战略高度规划和推动中新互利关系发展。2015年习近平主席对新加坡进行国事访问期间，两国建立了与时俱进的全方位合作伙伴关系。在这一关系定位指引下，双边关系发展良好，契合两国独特优势和发展优先事项。两国在广泛领域建立起务实多元合作，共同把握新兴领域新机遇。

双方一致同意将中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，为双边关系规划未来发展、明确战略方向。

新方重申支持中方推动高质量发展，欢迎中方继续深化改革开放。中方肯定新方长期参与中国现代化建设进程，为双边合作奠定坚实基础，表示支持新加坡的持续发展与繁荣。

双方高度肯定两国共建“一带一路”合作成果，将以今年倡议提出10周年为重要契机，持续深化高质量合作，造福两国和地区人民。

双方欢迎根据2018年签署的《关于升级〈自由贸易协定〉的议定书》启动的中新自贸协定升级后续谈判实质性完成，将在今年尽快完成相关议定书签署。这契合两国致力于推进高标准、高质量合作，将为两国提供更多商业友好、自由和透明的政策，提升贸易和投资市场准入。

基于双边合作的高质量和前瞻性，双方期待加强中新两国在贸易和投资、绿色和数字经济、粮食安全、金融、航空以及人文交流等领域的全面创新合作，特别是在数字化转型等新领域协同增效，着眼未来发展挖掘新增长机遇。双方将充分利用既有的年度中新双边合作联委会以及8个地方经贸理事会等政府间机制，拓展新的合作领域。

双方重申，将在中国东盟全面战略伙伴关系框架下继续加强中国东盟关系和合作。新加坡欢迎中方支持东盟在不断演变的区域架构中保持中心地位。两国将共同努力，有效落实《区域全面经济伙伴关系协定》，积极推进中国东盟自由贸易区3.0版建设，推动互利共赢的经济增长。

双方将坚持多边主义，维护《联合国宪章》宗旨和原则，坚持国际法，加强在联合国等多边机制中的协调与配合。

中国和新加坡将继续共同努力，维护世界贸易组织体现的以规则为基础的多边贸易体制，维护开放包容的世界经济，确保全球供应链稳定畅通，共同应对全球性挑战，推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

(责编：卫嘉、袁勃)