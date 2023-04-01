人民网曼谷4月1日电 （记者孙广勇）3月30日至31日，中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英赴孔敬访问孔敬大学并莅临孔敬大学孔子学院指导工作，与孔敬大学校领导举行工作会谈、访问孔子学院、与国际中文教师和中国留学生代表座谈交流，考察孔子学院教学点孔敬市政府越甘学校中文教学情况等。

首先，冯俊英参赞与孔敬大学校长助理阿查拉婉等会面，了解孔敬大学与西南大学合作情况，孔敬大学对孔子学院的要求、支持和评价等。她表示，孔敬大学孔子学院作为泰国最早成立的孔子学院，在中泰方高校的精心指导和大力支持下，在孔院中泰方教职员工共同努力下，荣获了全球先进孔子学院和示范孔子学院等诸多荣誉称号，为泰东北及泰国中文教育事业做出了卓越的贡献，这些成绩与荣誉的取得与孔敬大学和西南大学对孔子学院的重视、指导、关心、支持密不可分。希望孔敬大学和西南大学两所知名学府，强强联手，一如既往地继续给予孔院各方面的指导与支持，助力孔大孔院守正创新，保持孔子学院的先进性与示范性。

冯俊英参赞参观了孔院图书馆、中国文化体验中心、《汉学与国际中文教育》期刊编辑部、中国厨房等，对孔院中国园林式建造的设计和良好的工作环境表示赞叹。冯参赞在含弘讲堂看望了孔院全体国际中文教师，并与他们进行了温馨的座谈交流，听取了老师们在泰工作情况与收获体会。她对老师们的国际中文教育事业情怀与付出表达了敬意，希望老师们珍惜相聚于此的机会，潜心工作、历练自己，在任期内不断积累总结工作经验，做好工作生活规划，秉持理解、包容、真诚的心态对待周围的人和事，发扬孔院温暖、友爱的团队精神，齐心协力，做中泰友好的民间使者。

孔敬大学孔子学院张家政院长和老师们感谢大使馆的问候、指导与支持，感谢冯参对孔院工作的肯定。张院长代表孔院教师表示，将在大使馆的指导之下，不忘国际中文教育初心、牢记孔子学院肩负的神圣使命，继续砥砺前行，再创孔院工作佳绩。

访问期间，冯俊英参赞前往孔子学院重点合作教学点孔敬市政府越甘学校考察了解该校中文教学情况。邦坦校长向冯参赞汇报了学校中文教学发展历程、中文教学取得的成绩，以及孔大孔院过去十多年对越甘学校汉语教学及教学资源、本土中文师资培养、学生赴华留学奖学金申请、志愿者选派等各个方面的大力支持。冯参赞高度赞赏了校领导对中文教学的重视与支持，以及本土汉语教师的执着与付出，希望孔院与该校继续携手合作，不断提升中文教学水平，培养出更多通过汉语学习实现人生梦想并致力于中泰友谊和发展的泰国优秀学生。

冯参赞还代表大使馆看望了在孔敬大学留学的中国学生，表达了使馆对留学生群体的关心和问候，倾听了他们在泰学习和生活的感受，解答了他们面临的一些困惑，提出了应对困难的建议，希望各位学子努力学习，增长本领，利用自身所学专业知识，积极参与孔子孔院开展的中国文化活动，为加强中泰两国人民之间的友谊和文明交流互鉴作出贡献。

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