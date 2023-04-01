人民网曼谷4月1日电 （记者孙广勇）日前，由泰国孔子学院（课堂）发展联盟指导、玛哈沙拉坎大学孔子学院和孔敬大学孔子学院联合举办的2023年“国际中文日”高端论坛之泰国高校汉语研究论坛在玛哈沙拉坎大学孔子学院成功举办。

中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、一等秘书王欢，玛哈沙拉坎大学副校长占提·甘加纳信，武里南皇家大学副校长纳瓦民·帕察楠，泰东北高校汉语专业负责人，泰国部分孔子学院院长、孔子课堂负责人等出席了会议。

占提·甘加纳信副校长为本次活动致欢迎辞，她表示，目前中文在泰国深受欢迎，此次论坛的举办对提高泰国中文教师的研究能力、促进职业发展有着重要的意义。冯俊英参赞为本次活动致贺辞，她表示中泰专家相聚于此，共同探讨中文教学研究问题，帮助中文教师开拓视野，提升教学技能，给予专业性的指导，有助于推动泰国中文教育事业再上新台阶。

论坛针对泰国高校中文教师研究需求，邀请了泰国乌汶大学魏清教授、泰国农业大学的吴琼教授、中国华南师范大学王葆华教授、中国广西民族大学的陆晓芹教授分别为与会者做了“高校教师晋升汉语言文学职称的语言及语言学研究”“中文专业教材编写思路与中泰学术翻译的注意事项”“汉语研究论文的选题与写作技巧”“田野调查方法与学术论文写作”等主题讲座，并与听众进行了热烈有效互动。

参与者表示，本次论坛让他们受益匪浅，意犹未尽，并希望未来能有更多类似的活动。

本次论坛采取线上与线下相结合的方式，来自泰国14所高校的国际中文教师和本土中文教师共84人线下参加了论坛，中国、泰国、印尼、斯里兰卡等国的中文教师、汉语研究学者、国际中文教育专业学生等共62人线上参加了论坛，大部分在泰孔子学院院长和孔子课堂负责人线上出席了论坛开幕式。

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