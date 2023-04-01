人民网北京3月31日电 （崔译戈、于洋）3月30日，中国国际问题研究院在京举行《国际形势和中国外交蓝皮书(2022/2023)》（以下简称：《蓝皮书》）发布会。与会专家学者认为，过去一年，新时代中国特色大国外交以推动构建人类命运共同体为主线，在全球变局中开创新局，在世界乱局中化危为机，为维护世界和平、促进共同发展作出了新的贡献。

国际形势挑战严峻

《蓝皮书》指出，2022年的国际形势呈现出冷战结束以来最为深刻、复杂、动荡的变化，转型期特征更加突出。乌克兰危机搅动欧亚大陆政治安全格局，地缘政治形势持续紧张。世界经济复苏步履维艰，全球落实2030年可持续发展议程挑战重重。面对危机，绝大多数发展中国家更加自觉地加强团结、开展合作。

2022年10月29日，在布隆迪布班扎省基航加县，中国水稻专家但松柏（左一）指导当地农民种植水稻。新华社记者 董江辉 摄

中国国际问题研究院副院长刘卿表示，和平、发展、合作、共赢是人心所向、大势所趋。非盟迎来成立二十周年，提出“联合自强、自主发展”战略；东盟国家内部凝聚力不断增强，在大国博弈中保持了鲜明的独立性；中亚国家元首会晤机制走实，强调在国际和地区问题上建立共同立场，签署《21世纪中亚发展友好睦邻合作条约》；中东国家更加迫切谋求独立、稳定、发展，地区国家相互关系改善势头明显。

中国现代国际关系研究院副院长傅梦孜认为，从孤立走向联系，从封闭走向开放，始终是人类活动的基本诉求；全球化虽然正在经历换轨调档的阶段，但它的进程不会终止。他指出，随着世界产业经济结构逐渐告别传统模式，向数字经济、人工智能、绿色环保、可持续发展等方向转变，今后的全球化将向更高质量发展。

元首外交领航定向

2022年是中国元首外交全面重启、高潮迭起的一年。北京冬奥会、冬残奥会期间，31位国家元首、政府首脑和国际组织负责人来京，近70个国家、地区和国际组织派出约170位官方代表出席。9月到12月，中国国家元首开启疫情以来首个线下高访季。

刘卿表示，过去的一年里，中国领导人亲力亲为，从北京冬奥会到博鳌亚洲论坛，从金砖国家领导人会晤到上合组织元首理事会、二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议，再到首届中阿峰会、中海峰会，为破解全球治理赤字提供中国药方，为消弭国际冲突、实现世界和平提出中国方案。

全球伙伴携手同行

面对世界之变、时代之变、历史之变，中国坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系，对话而不对抗、结伴而不结盟。

2022年是中国同多个国家建交“逢十”周年，如中韩建交30周年、中日邦交正常化50周年、中国和中亚五国建交30周年等。中国与相关国家共同举办了一系列庆祝活动，加强双边交往，深化传统友谊。《蓝皮书》指出，2022年，在高层交往战略引领下，中国与印尼、泰国、哈萨克斯坦等诸多周边国家确立或深化构建命运共同体的共识，为双边关系注入新的时代内涵。

傅梦孜表示，当今全球化进程的动力来源更加多元，领域更为广阔、发展更加深入。从理念到实践，以中国为代表的新兴经济体构成了推动世界经济增长的重要引擎，成为新全球化的主要推动者，共建“一带一路”倡议更是加快了世界的互联互通。

工作人员在印度尼西亚万隆雅万高铁铺轨施工现场作业（2022年4月20日摄）。新华社记者 徐钦 摄

全球治理迎来“亚洲时刻”

随着国际力量对比消长变化和全球性挑战日益增多，加强全球治理、推动全球治理体系改革势在必行。过去一年，中方践行共商共建共享的全球治理观，积极推动高质量共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等一系列中国倡议开花结果。

这是2022年7月30日在海口拍摄的第二届中国国际消费品博览会场馆外景。新华社记者 郭程 摄

2022年4月，中国在博鳌亚洲论坛首次提出全球安全倡议，为应对国际安全挑战、实现世界长治久安提出中国方案。

2022年6月，中国作为金砖合作机制主席国，连续举办金砖国家工商论坛、金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会三场重要活动，推出中方落实全球发展倡议的32项主要举措，为深化金砖合作汇聚广泛共识，为促进世界经济稳定复苏注入强劲动力。

2022年9月，在中方坚定支持下，上合组织迎来新一轮扩员进程，签署关于伊朗加入上海合作组织义务的备忘录，启动接收白俄罗斯为成员国的程序。

傅梦孜表示，未来中国外交要继续高举全球化旗帜，坚持经济全球化正确方向，引导全球化向更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向迈进。

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