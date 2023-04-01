人民网博鳌3月31日电 （记者张荣、盛楚宜）3月31日，博鳌亚洲论坛2023年年会闭幕。4天会期，来自50多个国家和地区的约2000名代表线下参会，展开深度探讨。

团结应对挑战

论坛理事长潘基文在开幕式致辞时表示，联合国2030年议程时间过半，进度却远未过半。时不我待，未来可期，我们需要用更紧迫的态度、更坚定的意志和更大胆的行动，来弥补“失去的三年”。地缘政治对立、意识形态冲突、地缘经济碎片化只会浪费宝贵的时间精力，团结应对长期而共同的挑战才是克服不确定性的不二法门。

西班牙首相桑切斯表示，中国的现代化和亚洲的增长使世界受益良多，亚洲和欧洲在过去数十年里共同进步，在未来也可以继续如此。中国和欧洲占据全球1/4的人口和全球一半的GDP，有着大量的共同利益，也面临共同的挑战。中欧双方是主要市场和地缘政治单元，但彼此是合作胜过竞争。

新加坡总理李显龙建议，亚洲国家从三个维度加强合作以应对当前挑战。一是继续促进中国与亚洲国家之间的经济合作和友好关系。二是亚洲各国深化彼此间的合作，建立紧密、相互交织的关系网，加强彼此依存度、增强区域韧性。三是亚洲应该一直保持开放，在促进亚洲各国合作的同时也应与欧洲和世界各国加强联系。

看好中国经济

多位论坛嘉宾在接受人民网记者采访时表示，对中国经济的复苏充满信心，未来中国经济发展备受瞩目。

“我深切的体会到中国正在积极地敞开大门，为迎来更多经贸往来做足了准备。”爱尔兰前总统、联合国人权事务前高级专员玛丽罗宾逊表示。

阿斯塔纳国际金融中心总裁雷纳特·别科图尔沃夫表示，和平与稳定是发展的先决条件，为了世界的发展和进步，各国必须坚持和平、稳定与合作。提到全球经济复苏，中国有望成为全球第一大经济体。他提出，中国经济正在恢复，并将展现5%的经济增长率。这是惊人的，这可能将是世界上最高的增长率之一。除此之外，别科图尔沃夫还强调在“一带一路”倡议下，中国始终以负责任的态度同国际社会分享发展经验。

新开发银行副行长兼首席财务官马磊立向人民网记者表示，2022年是充满挑战的一年，2023年国际货币基金组织也提高了对中国经济增长的预期。中国经济年均增长率超过了世界平均水平，向世界传达了积极信号。

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