新华社莫斯科3月31日电（记者赵冰）俄罗斯总统普京3月31日签署命令，批准新版《俄罗斯联邦外交政策构想》（以下简称《构想》），《构想》阐明了俄罗斯对当前世界主要趋势和发展前景所持立场和态度，明确了俄外交政策的国家利益、战略目标、优先方向等。

克里姆林宫网站当天公布的新版《构想》指出，俄罗斯奉行独立、多方向的外交政策，该政策建立在尊重普遍公认的国际法原则和规范以及开展平等国际合作的基础上。《构想》强调，俄对其他国家和国际组织的态度取决于对方的对俄政策是建设性的、中立的还是不友好的。

根据《构想》，俄将进一步加强与中国的全面战略协作伙伴关系，发展双方在各领域的互利合作，与中国在国际舞台上相互支持、加强协调，以确保欧亚大陆和世界其他地区的安全、稳定和可持续发展。为推动世界多极化，俄将致力于挖掘金砖国家、上海合作组织、独联体、欧亚经济联盟和集体安全条约组织的潜力，增强其作用。

根据《构想》，强化与印度的战略伙伴关系，同印度在所有领域加强联系将成为俄外交政策的优先方向之一。俄罗斯将优先发展同伊朗、土耳其、沙特阿拉伯、埃及和叙利亚的关系。俄还将在经济、安全等领域与东盟国家加强合作。

《构想》强调，俄希望维护与美国之间的战略平衡，与美国和平共处；俄罗斯将消除来自欧洲和北约组织中不友好国家的安全威胁；为推动世界多极化，俄优先任务是消除美国和其他不友好国家在国际事务中的“主导地位”，迫使其放弃新殖民主义和霸权野心。俄罗斯认为，国际安全与和平、人类社会的公平发展所面临的主要风险来自美国；对欧洲而言，脱离美国获得独立自主并放弃反俄政策将为欧洲带来安全和福祉。

苏联解体后，俄罗斯曾多次出台《俄罗斯联邦外交政策构想》，作为俄领导人执政期间外交政策的纲领性文件。

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