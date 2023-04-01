人民网讯 据意大利安莎社报道，当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，限制ChatGPT的开发公司OpenAI处理意大利用户信息，并开始立案调查。该决定使意大利成为首个对ChatGPT采取限制措施的西方国家。

意大利安莎社报道截图。图片来源：意大利安莎社官网

意大利个人数据保护局认为，3月20日，ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况。该平台没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。该机构还表示，尽管OpenAI的条款声称ChatGPT服务面向13岁以上的用户，但平台缺乏能够验证用户年龄的机制。

意大利个人数据保护局要求OpenAI公司必须在20天内回应该机构的关切，否则将被处以最高2000万欧元或公司全球年营业额4%的罚款。

同一天，欧盟“适应数字时代的欧洲”委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）在社交媒体上表示，她对人工智能的态度倾向于“不限制人工智能技术的发展，但会监管其使用”。

玛格丽特·维斯塔格社交媒体截图。图片来源：网络

此前3月23日，OpenAI的首席执行官萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）公开承认开源库中出现错误，导致部分用户与ChatGPT的聊天记录被泄露。

OpenAI公司回应称，愿与意大利个人数据保护局密切合作，已在意大利将ChatGPT下线。

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