3月25日，在加拿大最大城市多伦多，年仅16岁的中学生加布里埃尔·马加良斯在地铁站等车时，被一名男子刺成重伤后死亡。3月30日，上千民众在多伦多市中心举行活动，悼念加布里埃尔·马加良斯，同时对多伦多市公交系统暴力犯罪增加表达抗议和不满。

当天，当地居民聚集在市中心的一座公园门口，表达哀悼和抗议。据统计，近几个月以来，多伦多市公交系统已发生二百多起暴力袭击事件。尽管市政府和警方增派了警力加强安保，但收效甚微。

多伦多居民 克里斯蒂亚娜：我每天都在地铁里看到一些事情，我没有一天感到安全。这真的很难，不敢轻易带儿子出去，但我每天都需要使用公交系统。

多伦多中学生 舒因：我认为有人应该拿出行动来。我觉得人们只是动动嘴皮子，他们只是说“这是一场悲剧”之类的话，但实际上没有人做些什么来改变它。这样下去，不好的事情还会再次发生。

加拿大统计局2022年底公布的数据显示，自2014年起，加拿大暴力犯罪上升趋势明显。其中，公交系统犯罪是当地暴力犯罪的一个典型和缩影。在多伦多，根据公共交通部门的统计，针对乘客的暴力犯罪在2021年有666起，2022年骤升到1068起，增幅超过60%。

来源：央视新闻客户端

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