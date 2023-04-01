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19.8万人！美国失业人数又增加 首申失业金人数超预期

2023年04月01日10:13 | 来源：中国新闻网
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中新网3月31日电 据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)30日报道，据美国劳工部的最新统计，截至3月25日的一周，美国首次申领失业金人数攀升至19.8万人，较上一周增加7000人，高于预期的19.5万人。

据报道，滞后一周的“持续申请失业金”人数增加了4000人，达到168.9万人，低于美国FactSet研究系统公司此前预估的169.35万。在美国，失业人员原则上可连续申领26周救济金，但具体情况各州并不相同。

报道称，相对而言，“4周平均首次申请救济金人数”更能反映整体趋势且数据波动缓和，该数字小幅上升至19.83万，但自1月中旬以来，一直低于20万。

美联储上周曾将2023年的失业率预期从目前的3.6%上调至4.5%，这意味着就业市场将失去超过54万个工作岗位。

美国匹兹堡国民银行高级经济顾问斯图尔特·霍夫曼(Stuart Hoffman)表示，“尽管眼下的招聘情况还比较乐观，但春季和夏季的就业形势已出现了疲软迹象”，“我们预计今年下半年经济将出现温和衰退，任何新下岗的工人都不太可能很快被重新雇用”。

30日的另一份经济报告显示，到2022年底，美国经济增长并没有之前预期的那么强劲。

美国商务部30日公布的GDP数据显示，2022年第四季度经济的年化增长率为2.6%，略低于此前估计的2.7%。该部表示，这主要是消费者支出减少和出口下降造成的。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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