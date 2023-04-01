纳什维尔校园枪击案再次点燃了美国国内关于枪支暴力泛滥的怒火与不满，而这种情绪也延烧到了美国国会。当地时间29日，在国会大厦，众议院的两名议员就控枪问题爆发激烈争吵。

美国会大厦两众议员为枪支政策激烈争吵

民主党籍众议员 贾迈勒·鲍曼：他们(共和党人)控制了众议院。美国人民需要知道，他们没有勇气为拯救孩子的生命做点事情。更多的枪支带来更多的死亡。看看数据吧，你压根不看任何数据，你只为枪支游说集团服务。你在听我说话吗？

共和党籍众议员 托马斯·梅西：是的，冷静点。

民主党籍众议员 贾迈勒·鲍曼：怎么冷静？孩子们都死了，九岁的孩子啊！

共和党籍众议员 托马斯·梅西：我知道，我有解决办法。

民主党籍众议员 贾迈勒·鲍曼：解决办法不是给老师们配枪。

共和党籍众议员 托马斯·梅西：可这在每所学校都行得通。

共和党籍众议员 托马斯·梅西：你看我们这(国会大厦)有(持枪警察)保护着我们，可他却不相信应该有(配枪人员)保护孩子们。

民主党籍众议员 贾迈勒·鲍曼：我曾是老师、升学顾问、中学校长，我教职生涯的每一天都在保护着孩子们。

漫画中的美国枪支暴力

今年，美国已经发生130起造成至少4人死伤的大规模枪击事件。政客与利益集团的深度捆绑，令美国深陷枪支暴力的“恶性循环”。不少漫画对此都有生动的刻画。

根据美国“枪支暴力档案”网站的数据，截至3月30日，今年美国各地已经发生130起大规模枪击事件，已有10209人因枪支暴力失去生命。其中，枪支暴力造成61名11岁及以下儿童死亡，另有131名儿童受伤。

枪支暴力已经成为美国孩子的“头号杀手”。在这幅漫画中，母亲流着眼泪，对准备出门上学的孩子叮嘱道，“你是最好、最善良的儿子，永远要记得这一点，我爱你。” 孩子则有点疑惑地说，“妈妈，我只是去学校。” 这就是校园枪击案频发令无数父母终日胆战心惊的真实写照。

枪支管控不力，其背后是拥枪团体这类强大利益集团的运作，以及政客们频频为拥枪势力站台。

在这幅漫画中，一名男子听着音乐，漫不经心地开着一辆写有“美国全国步枪协会”、“枪支游说”字样的压路机一路向前，撞倒了前方赫然在目的“停止”标志。在他身后，“攻击性武器禁令”、“控枪”、“背景调查”等标志被一一碾压，接二连三发生的“校园枪击”、“剧院枪击”、“商场枪击”等惨痛事件也完全被无视。

在另一幅漫画中，在一间写有“纽敦市一年级”的教室里，摆放着二十张课桌椅，却唯独不见孩子的踪影。漫画左侧，这名来探视的议员心里想的是，“作为一名国会议员，我的目标是听命于全国步枪协会，这样我就能保住我的工作了，有什么问题吗？”

2012年，康涅狄格州纽敦市的桑迪胡克小学发生枪击事件，造成20名儿童和6名成年人死亡。

政客无所作为，利益集团和国会相互勾结，父母心生绝望，就这样，美国陷入枪支暴力的“恶性循环”无法自拔。

来源：央视新闻客户端

(责编：苏缨翔、刘慧)