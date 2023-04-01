新华社华盛顿3月31日电 （国际观察）特朗普受刑事指控 美国两党斗争加剧

新华社记者孙丁 柳丝

美国纽约州一个大陪审团30日表决同意以刑事罪名起诉前总统特朗普。这是美国历史上首次有前总统受到此类指控。

随着美国已经进入2024年总统选举竞选周期，民主、共和两党争斗日益加剧，此番“封口费”案进一步点燃美国党派纷争，再度暴露了美国政治乱象丑态，更折射出美国政治极化、社会撕裂的深层危机。

“封口费”案再起

据美国媒体报道，起诉书将于未来几天内公开。美国有线电视新闻网援引消息人士的话说，特朗普可能面临30余项涉及商业欺诈的指控。特朗普预计将于4月4日前往纽约市接受提审。

这些指控缘起曼哈顿地区检察官、民主党人阿尔文·布拉格办公室针对特朗普的一项调查，即特朗普前私人律师迈克尔·科亨在2016年美国总统选举前支付给一名女演员13万美元“封口费”，该女演员称多年前同特朗普有染。特朗普予以否认。科亨早在2018年因违反选举法律及其他罪名被判三年监禁。调查期间，他与联邦检方达成认罪协议，承认支付“封口费”受特朗普指示。但检方并未起诉特朗普。此后，纽约曼哈顿检方多次重启针对该案的调查，却都不了了之。

如今，“封口费”案再被翻出。特朗普在一份声明中指责民主党对他进行“政治迫害”并“干预选举”，同时炮轰布拉格主导的调查出于政治动机。特朗普律师称，该案“完全缺乏法律依据”。

在经历去年海湖庄园搜查风波后，特朗普去年11月正式宣布将参加2024年总统选举，目前他是共和党总统候选人提名的有力竞争者。

美国消费者新闻与商业频道网站30日评论说，此次对特朗普“历史性的起诉”可能将对2024年总统选举乃至国会选举都产生广泛影响。

党派斗争新料

尽管受到起诉，特朗普仍可以在2024年竞选总统，但“封口费”案将会让选战变得更加复杂敏感，也给两党斗争添加了新料。

特朗普被刑事起诉的决定公布后，共和党人纷纷站出来声援特朗普，指责民主党出于政治目的将司法“武器化”，试图抹黑和打击特朗普及共和党。美国国会众议院议长、共和党人麦卡锡表示，布拉格试图干涉美国总统选举，对美国造成不可挽回的伤害，众议院共和党人将对布拉格及其“前所未有的权力滥用”进行问责。

民主党人普遍强调起诉特朗普是正确的问责。美国国会众议员、民主党人亚当·希夫说，美国前总统被起诉是史无前例的，“但特朗普从事的非法行为也是如此”。

目前，特朗普还面临联邦和州层面其他数项刑事调查，涉及他在2021年1月6日“国会山骚乱”中的角色、卸任美国总统时对机密文件的处理等。美国全国公共广播电台等三家机构27日公布的联合民调显示，87%的民主党人认为针对特朗普的调查是公平的，而80%的共和党人认为这些调查是“政治迫害”。

美国保守派智库传统基金会负责选举法改革倡议的汉斯·冯·斯帕科夫斯基指出，两党政客和选民对这些调查表现出来的不同态度反映出，美国正被分成两半。

政治争斗加剧

近年来，在美国社会贫富分化加剧、毒品枪支泛滥、种族冲突频发的情况下，两党政客却始终只醉心于党派斗争。

2021年1月6日，在美国首都华盛顿的国会大厦前，时任美国总统特朗普的支持者举行示威游行。新华社记者 刘杰 摄

今年以来，美国政坛乱象迭出：新一届国会众议院议长选举遭遇160多年未见的“难产”僵局；民主党籍总统拜登陷入“文件门”，遭遇共和党控制的众议院“围剿”；围绕联邦债务上限问题，两党针锋相对；枪支暴力愈演愈烈，控枪议程却因两党分歧举步维艰……

无论是曾经的希拉里“邮件门”、特朗普“通俄门”、拜登“文件门”，还是如今“封口费”案等，都是美国党争秀场上的一幕幕闹剧。党争导致美国政治极化、社会撕裂等问题愈加严重。

2021年初，特朗普在总统选举失利后拒不承认选举结果，引发一系列政治危机，并直接酿成震惊世界的“国会山骚乱”。今年3月18日，特朗普在社交媒体发文宣称自己将被“逮捕”，呼吁支持者进行抗议，以“夺回我们的国家”。这一言论引发美国舆论担忧，深恐“国会山骚乱”再次上演。在纽约和华盛顿，警方如临大敌、严阵以待。

《大西洋》月刊网站3月初登载的一篇文章披露，根据2022年秋季的一项调查，有四分之一的选举官员因其工作而受到暴力威胁，甚至是死亡威胁。美国布鲁金斯学会今年1月发布报告指出，选举暴力可能会在2024年大选年卷土重来。

根据非裔美国人研究合作组织去年秋季公布的一项民调，六成美国人表示“美国的政治制度正在失败，我们很有可能在未来10年内难以拥有行之有效的民主”，其中35%的人表示他们“非常担心”这种状况。

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