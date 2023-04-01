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中国与印尼“手握得更紧了”（元首外交 大国风范⑤）

本报记者  潘旭涛  高  乔
2023年04月01日09:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　10年前，一个海风徐徐的傍晚，兰迪·拉姆达尼打开电视，看到中国国家主席习近平访问印度尼西亚的新闻。2013年10月3日，习近平主席在印尼国会发表重要演讲，首次提出共同建设21世纪“海上丝绸之路”，写下“一带一路”浓墨重彩的一笔。

　　彼时的拉姆达尼是印尼一名高中生，对国际关系懂得不多，但直觉告诉他：“中国与印尼的手握得更紧，对两国一定是件好事。”

　　时间验证了这个印尼年轻人的直觉。

　　“路通，财通”

　　共建21世纪“海上丝绸之路”倡议提出后不久，2014年，印尼总统佐科提出“全球海洋支点”构想。随后，共建“一带一路”倡议与“全球海洋支点”构想不断加强战略对接，推动了雅万高铁、区域综合经济走廊以及“两国双园”等重大合作项目建设。

　　在中国与印尼寻找共同利益交汇点的同时，拉姆达尼也在寻找理想与现实的交汇点。“我的理想是能为国家建设出力。”他说。

　　2020年，大学毕业的拉姆达尼应聘中国中铁四局雅万高铁4号梁场项目部，成为一名技术员。他告诉记者，能参与如此重要的基础设施建设，家人和朋友都为他感到骄傲。

　　刚入职时，拉姆达尼对高铁技术很陌生，公司安排工程部技术主管余跃与他对接，制定一对一“导师带徒”计划。经过近半年的学习，拉姆达尼已能独当一面。通过“导师带徒”模式，中铁四局雅万高铁4号梁场项目部为印尼培养了近2000名高铁建设技术工人。

　　“感谢中国师傅手把手地教我。”拉姆达尼说，随着业务精进，他的工资在增长，家人的生活条件也改善了。

　　2022年11月16日，一列高速铁路综合检测车驶出雅万高铁德卡鲁尔车站，逐渐加速前行。雅万高铁首次试验运行圆满成功，让拉姆达尼欢喜不已。要知道，这是印尼和东南亚第一条高铁。

　　最近，拉姆达尼忙着整理竣工验收资料。预计今年6月，雅万高铁就能开通运营。“雅加达到万隆的出行时间，将从3个多小时缩短为40分钟。”拉姆达尼说，“我们当地人常讲‘路通，财通’，高铁开通后，旅游业等一连串产业会更兴旺。”

　　“绿水青山”漂洋过海

　　2022年11月，再次踏上印尼土地的习近平主席在同佐科总统举行会谈时指出，“中方将继续鼓励优秀中资企业参与印尼重大基础设施建设项目，助力印尼建设新首都和北加里曼丹工业园”。

　　在印尼，北加里曼丹工业园与众不同。2021年底工业园奠基时，佐科总统曾表示：“我们想做‘蛙跳’，实现一次飞跃。”他希望这个工业园能成为世界上最大的绿色工业区。

　　叶伟利是中资企业青山控股集团员工，北加里曼丹工业园由青山控股集团与多家印尼企业共同建设。于是，他向公司递交了申请，调任北加里曼丹工业园现场管理班班长。

　　从园区规划到材料应用，从码头建设到道路铺设，从能源供给到污染治理，北加里曼丹工业园处处体现绿色发展理念。青山控股集团北加里曼丹工业园现场负责人徐治国举例说：“在园区港口码头建设过程中，我们将运用竹材料改善淤泥层结构。竹子是生长速度很快的建材，使用竹材料替代传统木材，能减少树木砍伐。”

　　在中国，“绿水青山就是金山银山”已深入人心。在北加里曼丹工业园，叶伟利发现，这一理念也跟着中企“漂洋过海”，“像蒲公英种子一样，飘落在园区各个角落，生根发芽。”

　　“我们的友谊一直持续”

　　印尼西爪哇省芝马努河上游山口，静静矗立着加蒂格迪大坝。近些年，大坝周边民众有了一个新“习俗”：逢年过节、结婚生子，常常邀请中国人参加。

　　因为，是在中国的帮助下，他们终于实现了半个多世纪的梦想。

　　芝马努河被当地人视为“生命之河”，但受季风影响，旱涝并存。早在1963年，印尼政府就规划修建大坝，由于资金缺乏、设备不足等，修建工作时断时续，直到中企进场才真正“动起来”。

　　印尼人阿塞普·塔当住在大坝附近。“大坝开工后，我身边的朋友有的做了大坝建筑工人，有的当司机，还有的成了设备操作员。”阿塞普告诉记者，村里的小卖部、超市、餐馆一个接一个“冒”了出来。

　　阿塞普也在大坝上找到一份工作，成为中国水利水电建设集团的一名测量员。每年开斋节、古尔邦节以及中国春节，他都和中国同事一起庆祝。“中国春节吃什么？”“怎么做印尼炒饭？”“种辣椒有什么好办法？”……一次次饭后闲谈、欢声笑语中，他与中国同事成了交心的好友。

　　2015年8月，加蒂格迪大坝如期竣工，下闸蓄水。从此，下游750平方公里地区能抵御百年一遇的洪水，9万公顷灌区获得稳定的水量，至少480万人受益。

　　“大坝修好了，很多中国同事去了别的工程，但我们的友谊一直持续，常在微信上聊天。”阿塞普说。

　　加蒂格迪大坝成了周边民众散步休闲的好去处。每次上大坝，阿塞普都会在规划图展板前站一会儿，这是大坝周边的建设蓝图，也是他未来的生活图景：水产养殖区旁将建起垂钓区，再远点是酒店区……

　　10年间，中国是印尼第一大贸易伙伴，2022年中印尼双边贸易额达1490.9亿美元，同比增长19.8%；中企在印尼工程承包合同金额2022年超过140亿美元……在共建“一带一路”的阳光大道上，中国与印尼携手前行，成就实实在在，不仅造福两国人民，还在地区和全球产生积极影响。

　　“你的源泉来自梭罗，万重山送你一路前往，滚滚的波涛流向远方，一直流入海洋。”2013年，在印尼国会演讲时，习近平主席提到这首印尼民歌《美丽的梭罗河》。10年来，中国和印尼关系发展也如美丽的梭罗河，越过山峦，奔流向海。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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