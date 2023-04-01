新华社特古西加尔巴3月31日电 北京时间3月26日，中国同中美洲国家洪都拉斯建交。连日来，洪都拉斯各界人士积极评价洪中两国建交，看好洪中关系深入发展的美好前景。

开启机遇之门

洪都拉斯总统府事务部部长鲁道夫·帕斯托尔表示，与中国建交为该国发展“开启一扇重要的机遇之门”。他期待中国以自身经验帮助洪都拉斯解决贫困等问题，助力该国改善基础设施。他说，自己对中国传统文化与智慧“非常崇拜”，随着未来两国人文、学术交流不断加深，希望自己以及更多洪都拉斯人能有机会访问中国。

洪都拉斯总检察长曼努埃尔·迪亚斯告诉新华社记者，洪中建交是“自主、勇敢的历史性决定”。中国是世界经济、金融、贸易强国，任何国家都不能忽视中国的地位与作用。

这是3月26日在洪都拉斯首都特古西加尔巴拍摄的国家体育场（无人机照片）。新华社记者辛悦卫摄

“我去过中国，中国悠久的历史与现代化的生活令人印象深刻。”洪都拉斯战略计划部部长里卡多·萨尔加多表示，洪中建交的“历史性时刻”令人振奋，洪方希望参与世界和平与多极化进程，进一步融入国际社会。

洪都拉斯文化部长安娜雷亚·贝莱斯说，欢迎中国朋友来洪都拉斯了解古老的玛雅文明，感受加勒比海的美好风光。“我真心希望两国展开丰富持久的合作，期待向中国朋友展示这里的民俗、音乐等。”

3月26日，一名艺人在洪都拉斯首都特古西加尔巴的一处剧院内表演。新华社记者辛悦卫摄

“在全球化世界中，洪政府开启同中国人民的交流，充分考虑了洪人民福祉。”在洪文化部工作的何塞·路易斯·雷西诺斯告诉记者。他说，希望两国关系快速发展，两国能深入交流文化发展经验。

“洪中建交对我们而言绝对是好消息，中国可帮助我们国家发展进步。”在洪国家移民局工作的何塞安娜·马丁内斯说，洪都拉斯人也非常渴望了解中国。

造福两国民众

中国同洪都拉斯签署《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》后，洪都拉斯各界人士表示，建交将推动双方各领域全面合作，造福两国民众。

“洪都拉斯坚定迈出了重要一步。”洪都拉斯副外长赫拉尔多·托雷斯接受新华社记者采访时说，两国建交是“非常积极的决定”，洪方期待向中国学习减贫和经济发展经验，希望在卫生、科技等领域同中国深入合作，造福更多民众。

2023年3月26日，国务委员兼外交部长秦刚在北京与洪都拉斯外交部长雷纳举行会谈，并签署了《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。新华社记者张领摄

洪都拉斯教育部长丹尼尔·埃斯庞达说，中国经济取得坚实发展，中国制造产品遍布世界各地。两国建交有助于洪都拉斯教育领域数字技能的发展。

洪都拉斯海关署执行署长福斯托·卡利什说，洪中建交是洪都拉斯的主权决定，须受国际社会尊重。中国是世界大国，两国建交将为洪都拉斯发展带来巨大机遇。

洪都拉斯旅游业者阿曼多·比达尔有20多年从业经验。他希望洪中建交吸引更多中国游客来洪，并祝愿两国关系发展越来越坚实。

3月26日，一名男子在洪都拉斯首都特古西加尔巴一处街道上面对镜头挥手致意。新华社记者辛悦卫摄

曾任洪都拉斯都市大学校长的阿曼多·埃纳莫拉多说，希望建交能带来更多中国技术成果，帮助洪都拉斯对农产品进行产业研发。

“中国经济发展快，中国人民勤劳善良。”小学教师胡里·埃尔南德斯告诉记者，相信洪中关系发展一定能造福两国人民。

“我刚学习两个月中文，得知洪中建交很激动，希望有机会去中国看看。”洪都拉斯国家剧院工作人员杰森·塞佩达说，拉美地区大多数国家已同中国建交，事实证明这样的关系惠及各方。（记者：吴昊、朱婉君、席玥、辛悦卫、赵凯、宣力祺、赵焱；剪辑：王玉珏；编辑：张代蕾、马骁、陈霄、陈波、丁莹、薛磊、倪红梅、王昭、常天童、刘向、何梦舒）

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