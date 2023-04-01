严 瑜

一股悲观情绪正在美国社会弥漫。美国《华尔街日报》和全国民意研究中心3月开展的一项联合民调显示，在1000多名受访美国成年人中，80%认为自身经济状况不佳，将近50%预计明年情况更差。此外，78%的调查对象对子女能过得更好没有信心，这一比例达到1990年开始这项调查以来的历史最高。

这份民意调查展露的社会情绪，并不是最近才在美国出现。今年2月，美国福克斯新闻开展的一项民调就显示，超八成美国选民认为国家功能失调、面临分裂，对经济状况持负面态度。《华尔街日报》和全国民意研究中心去年6月的民调也曾得出相似结论：美国人情绪很差，对经济的不满程度达到近年来最高水平，而且这种悲观情绪不仅针对当下美国经济，还包括对美国政治体制、全球领导地位及其能否帮助大多数人实现美国梦的怀疑。

“心情糟透了！”——这是许多美国人的普遍抱怨。曾经“山巅之城”带来的无限荣耀如何坠落至此？

没有获得感，何谈希望？近来，多家美国银行接连“爆雷”，美国经济不确定性增加。美联储下调美国今明两年GDP增长预期。国际评级机构穆迪公司以及高盛集团也对美国经济前景表达了担忧。美国标普全球公司认为，经济疲软以及银行业带来的干扰都将在今年晚些时候影响美国就业市场。一边是物价持续飞涨，一边是就业市场走软，美国民众如何能不悲观？

没有安全感，何谈希望？当下美国社会，乱象层出不穷：毒品屡禁不止，美国疾病控制中心最新数据显示，美国吸毒过量死亡人数已连续3年超过10万；枪击事件频发，仅2022年一年，美国就有近4万人死于枪支暴力；基础设施破败，今年2月俄亥俄州有毒化学品列车翻车事故，揭开美国国内基础设施破败真相，也引爆美国民众不满情绪……所谓“超级大国”的背后，是不断加大的贫富差距，是根深蒂固的种族歧视，是持续恶化的社会不公，是一连串难以根治的“美国病”。面对这样一个沉疴遍地的社会，美国民众如何能不悲观？

没有认同感，何谈希望？美国政治活动家埃兹拉·列文指出，美国堆积如山的社会经济问题背后，是长期以来金钱政治作祟和政府对民意充耳不闻：政客们热衷于巩固权力并报答金主，普通民众的呼声和诉求却被视为“杂音”。尤其是近年来，美国国内形势逐渐恶化，共和、民主两党及其所代表的利益集团之间矛盾加剧，政治极化现象越发严重，真正有利于民众和国家的改革难以推进，美式民主弊病暴露无遗，极大消磨了美国民众对政府的信任感与认同感。《华盛顿邮报》和马里兰大学联合调查显示，美国人对民主的自豪感急剧下降，从2002年的90%下降到2022年的54%。生活在一个政治失能、治理失灵的国家，美国民众如何能不悲观？

自诩“民主灯塔”“人权卫士”，美国却无法给本国民众带来希望。这样的美国，却依然热衷于给别人做“教师爷”，难道不是最可笑之事吗？

(责编：袁勃、杨光宇)