中巴经济走廊塔尔煤电一体化项目远眺。人民网记者 程是颉摄

人民网伊斯兰堡3月23日电 （记者程是颉）巴基斯坦当地时间3月22日，中巴经济走廊塔尔煤电一体化项目举行投运庆典活动。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫参访该项目并出席庆典活动。中国驻巴基斯坦大使馆临时代办庞春雪和巴基斯坦外交部长比拉瓦尔·布托·扎尔达里、能源部长胡拉姆·达斯特·吉尔汗、信德省首席部长赛义德·穆拉德·阿里沙等共同前往参访并出席活动。

谢里夫携参访团乘坐直升机在空中绕行参观了煤矿矿坑，降落后参观了电站锅炉及主控室，对项目高标准完成建设、平稳运行给予了赞赏。

谢里夫在致辞中指出，通过中巴经济走廊塔尔煤电一体化项目，荒芜贫瘠的塔尔沙漠变成了具备产业化、现代化的基础设施的地方。这里生产的电力将被输送到巴基斯坦各地，为巴基斯坦的经济提供巨大的推动力，为整个国家带来繁荣，并且会为整个国家节省因能源进口而造成的数十亿外汇支出。

中巴经济走廊塔尔煤电一体化项目董事长孟东海接受记者采访时表示，项目注重因地制宜发展，通过坑口电站的区位优势利用资源，帮助巴基斯坦缓解能源困境的同时，为当地民众提供就业机会和医疗、教育发展机遇，得到了当地民众的一致好评。

中巴经济走廊塔尔煤电一体化项目是上海电气首个自主开发、建设和运营的海外大型能源项目。项目建设期间累计为当地创造了1.8万多个直接就业机会，项目投运后将为超过400万户巴基斯坦家庭提供持续、稳定、清洁、优惠的电力，也将为巴基斯坦改善能源结构、增强能源安全、降低外汇风险作出积极贡献。

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