新华社伦敦3月22日电 专访：构建人类命运共同体理念在国际社会赢得共鸣——访英国48家集团俱乐部副主席贝内特

新华社记者杜鹃 许凤

英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特日前在伦敦接受新华社记者专访时说，中国提出的构建人类命运共同体理念之所以在许多国家引发共鸣，是因为人们意识到当今世界各国前途命运紧密相连。

贝内特长期关注中国发展，人类命运共同体理念提出不久后他就予以关注。他发现，十年来，这一理念在国际社会赢得共鸣，“许多国家赞赏、支持这一理念。这一理念也体现在中国与许多国家特别是与发展中国家的交往中”。

贝内特认为，构建人类命运共同体理念之所以获得共鸣，是因为人们意识到，各国必须心系人类共同命运，否则将面临一个“没有前途的社会”。在面对气候变化、恐怖主义等挑战时，没有哪个国家能够独自应对。他说，联合国会员国本月初在保护公海海洋生物多样性问题上取得的进展就反映出这一理念的题中之意。

贝内特告诉记者，构建人类命运共同体是“现实需要”，但并不意味着可以轻易实现。让国际社会更多人理解这一理念需要时间，而且这是一场反对自私和既得利益的斗争，世界上仍有一些国家在玩赢者通吃的“零和游戏”。

贝内特指出，中国提出构建人类命运共同体理念，“不只是提出概念，还就如何实现提出了明确想法和详细建议”。中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，都是中国推动构建人类命运共同体的具体例子。

贝内特赞赏中国积极参加国际维和行动。他说，当某些国家在世界各地派遣军事力量、参与战争、建立军事基地时，中国军人走出国门、维护和平，中国在推动和平方面发挥了重要作用。

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