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专访：全过程人民民主对中国治理的成功至关重要——访巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯

2023年03月23日17:48 | 来源：新华网
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新华社巴西利亚3月22日电 专访：全过程人民民主对中国治理的成功至关重要——访巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯

新华社记者卞卓丹

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯日前在接受新华社记者书面专访时指出，以有效、可行的方式践行、落实全过程人民民主，对中国治理的成功至关重要，“我不知道还有哪个国家拥有如此全面、扎实、高效的治理模式”。

林斯以刚刚落幕的中国全国两会为例，分析点评了中国全过程人民民主的实施过程及其合理性和科学性。“五年规划确定国家阶段性发展大计，每年的全国两会则根据内外部环境变化对短期行动进行调整，确保实现国家发展的主要目标……”林斯说，“从世界范围看，中国的治理模式展现出极高效率，近年来没有哪个国家取得像中国这样令人瞩目的成绩。”

林斯认为，带领8亿多人摆脱贫困，堪称全过程人民民主建设中最伟大的实践。“如此巨大的成就和如此重要的数字，是无可争辩、不容置疑的。”林斯说，中国通过民主实践取得的国家治理成果“不言而喻”，完全符合人民群众的利益和需要，“这说明了全过程人民民主在民意上是全面的，在结果上是高效的”。

“社会各界的积极参与，为中国政府的决策提供了宝贵的观察视角和来自各领域的实践经验。”林斯指出，这有助于在国家治理和政府决策中反映民意，并已经展现出惊人的效果。

在采访中，林斯驳斥了部分西方媒体对中国全过程人民民主的指摘抹黑，直言这些不正确的说法源自他们的局限和短视。“当前有些西方媒体在谈及民主时，理应更多关注如何提高人们的生活质量、消除国家的绝对贫困、减少社会不平等、解决严重的健康和教育问题，而不是去试图盲目攻击在正确治理下正不断取得发展进步的中国。”

“自古希腊以来，对民主一词一直有多种解释，每种解释都与所处时代的文化和现实背景相关。有鉴于此，我相信民主的概念会随着时间的推移而不断发展。所以，民主的概念并不是绝对的，不能以所谓适用于所有国家的普遍方式进行解释。”林斯强调说，“中国是一个拥有古老且伟大文明的国家。把人民福祉放在第一位，推动全民共同努力，实现人民对美好生活的向往，促进经济社会发展，这就是中国全过程人民民主的显著特色。”

(责编：苏缨翔、吴成良)

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