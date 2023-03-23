新华社万象3月23日电（记者章建华）中国援老挝远程教育工程（技术援助部分）项目启动仪式22日在老挝首都万象举行。

老挝教育和体育部部长普·辛马拉冯、中国驻老挝大使馆经济商务处参赞赵文宇及上海教育出版社社长缪宏才出席仪式并致辞，老中合作委员会常务副主席赛萨纳等50余人参加活动。

普·辛马拉冯在致辞中感谢中国政府和人民一直以来对老挝教育和体育领域的宝贵援助，希望通过此次援助将中国先进的教育理念和丰富经验，以及国际上最新的教育信息技术知识引入老挝，帮助老挝教育与国际接轨，减少城乡教育差距，推动老挝远程教育再上新台阶。

赵文宇表示，中方愿与老方一道加强教育领域合作，学习世界一切有益的文明成果，借鉴交流各自教育发展成果，积极推动中老“一带一路”教育合作高质量发展。

缪宏才介绍了上海教育出版社在信息技术教育领域的丰富经验，表示希望将这些经验带到老挝，帮助提升老挝信息技术教育的质量和水平。

中国援老挝远程教育工程（技术援助部分）项目由上海教育出版社负责组织实施，其主要内容包括在老挝设立20个远程培训点，包括19个远程教育培训中心及1个远程教育培训资源中心。

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