新华社北京3月22日电 2023年3月20日至22日，国家主席习近平应俄罗斯总统普京邀请，对俄罗斯进行国事访问。行程结束之际，国务委员兼外交部长秦刚向随行记者介绍此访情况。

秦刚说，全国两会刚刚胜利结束，习近平主席就对俄罗斯进行国事访问，拉开今年中国元首外交新帷幕。此访时机特殊、背景复杂、意涵丰富、成果丰硕，是以习近平同志为核心的党中央着眼国内发展大局和外交战略全局作出的重大决策，体现了中国坚持独立自主和平外交政策的凛然风骨和促进世界和平的宏阔胸怀。国际舆论高度关注，普遍认为习近平主席此次俄罗斯之行是全球地缘政治中影响深远的大事，展现了中国作为“和平建设者”的国际形象，彰显了中国的大国作用和担当，将为错综复杂的国际形势注入更多稳定性，有助于推进世界多极化和国际关系民主化。

一、坚持独立自主，捍卫国际公平正义

秦刚说，当前，百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整。和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，同时霸权主义、单边主义、保护主义依然横行，冷战思维和集团政治沉渣泛起，两股潮流、两种道路的较量更加激烈，世界进入新的动荡变革期。作为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，中俄关系如何发展关乎全球战略稳定与安全，关乎未来世界格局演变。国际形势越是复杂，中俄加强沟通协作的必要性就越突出。

访问之际，习近平主席和普京总统分别发表署名文章，不约而同将中俄战略协作称为维护国际和平与安全的“中流砥柱”，访问期间两国元首又就相关重大问题进行长时间深度战略沟通。习近平主席强调，中国奉行独立自主的和平外交政策，历来根据事情本身的是非曲直独立作出自己的判断。各国都有走符合本国国情的发展道路的权利，世界上不存在高人一等的国家，不存在放之四海而皆准的国家治理模式，不存在由某个国家说了算的国际秩序，一个团结而非分裂、和平而非动荡的世界符合全人类共同利益。中俄应该共同努力，引导和推动全球治理朝着符合国际社会期待的方向前进，推动构建人类命运共同体。双方一致认为，各国应该弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，对话而不对抗、包容而不排他，和睦相处，合作共赢，促进世界和平发展。双方将以宽广视野、长远眼光看待和把握中俄关系，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚持真正的多边主义，推动世界多极化和国际关系民主化。

秦刚说，10年前，习近平主席在莫斯科国际关系学院发表演讲时首次提出构建人类命运共同体理念。10年来，这一理念得到越来越多国家响应和支持。国际形势演变一再证明，各国唯有命运与共、团结协作，才有可能解决人类共同面临的全球性挑战。当今世界的主要矛盾根本不是个别国家渲染的所谓“民主对抗威权”，而是发展与遏制发展、公理与强权之间的斗争。面对甚嚣尘上的单边主义和霸权主义，中俄巩固和加强战略协作更加弥足珍贵。中俄坚定不移推进世界多极化和国际关系民主化，这是维护国际公平正义的需要，是构建人类命运共同体的应有之义，代表着时代进步和历史发展的正确方向，具有超越双边关系范畴的世界意义。

二、坚持睦邻互信，擘画中俄关系蓝图

秦刚说，2013年，习近平主席就任中国国家主席后首次出访就来到莫斯科。时隔10年，习近平主席再次将俄罗斯作为新任期出访首站，这绝非偶然，而是深思熟虑后作出的政治决断。中俄关系发展到今天，有其深刻的历史逻辑。中俄互为最大邻国，中俄关系坚持不结盟、不对抗、不针对第三方，坚持相互尊重、相互信任，不仅促进各自发展振兴，也努力维护国际公平正义，树立了新型大国关系典范。十年来，习近平主席同普京总统保持密切联系，坚定相互支持。习近平主席在党的二十大和全国两会当选连任中共中央总书记、国家主席后，普京总统都第一时间致电祝贺；中方举办“一带一路”国际合作高峰论坛和北京冬奥会开幕式，普京总统从未缺席。此访期间，习主席表示，俄罗斯明年将举行总统选举，在普京总统坚强领导下，俄罗斯发展振兴取得长足进展，我坚信，俄罗斯人民一定会给予普京总统坚定支持。两国元首之间的高度互信为中俄新时代全面战略协作伙伴关系提供了战略引领和有力政治保障。

访问期间，普京总统同习近平主席进行了长时间真挚友好、富有成果的会谈交流，俄罗斯联邦总理、副总理和几乎所有内阁成员悉数参加有关活动。俄方反复表示，习近平主席将俄罗斯作为连任后出访首站，充分体现了新时代俄中关系的特殊性，对未来俄中关系发展具有历史意义。俄方期待同中国新一届政府密切协调合作，加强各领域、各层级交往，推动两国贸易、投资、能源、跨境交通等领域务实合作和人文交流取得新的更大发展。两国元首共同签署《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，对下阶段两国关系发展和各领域合作作出规划和部署，双方并签署了农业、林业、基础科学、市场监管、媒体等领域多项双边合作文件。双方重申在涉及彼此核心利益问题上继续相互支持，共同抵御外部势力干涉内政图谋。俄方表示，反对任何形式的“台独”，坚定支持中方维护本国主权和领土完整的举措。

秦刚说，中俄关系发展有着坚实的政治基础和强大的内生动力，有着历经岁月洗礼的清醒和从容。正如习近平主席所强调的，把中俄关系巩固好、发展好，是中方基于自身根本利益和世界发展大势作出的战略抉择，不会因一时一事而改变或动摇。历史证明，中俄关系之所以能够经受住国际风云变幻考验，关键在于找到了国与国正确相处之道。中俄关系是光明坦荡的君子之交，与那些封闭排他、自私狭隘的集团政治形成鲜明对比。新形势下，中俄双方致力于推进全面战略协作伙伴关系，不仅将造福两国人民，也将为人类发展进步做出新贡献。

三、坚持劝和促谈，彰显大国责任担当

秦刚说，此访正值乌克兰危机延宕升级，外溢效应持续显现，大多数国家忧心忡忡，呼吁缓和紧张局势，主张停火止战的和平、理性声音不断积聚。前不久，在中国推动和支持下，沙特和伊朗在北京成功对话，决定化干戈为玉帛，恢复两国外交关系。国际社会对此高度评价，称沙伊北京对话充分表明，中国是一个公平公正、值得信任的负责任大国，期待中国为解决地区热点问题发挥更大作用。乌克兰危机爆发以来，中方始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。中方近期发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，蕴含习近平主席提出的“四个共同”、“四个应该”、“三点思考”等核心思想，吸纳了各方合理关切，得到国际社会广泛理解和认同。乌克兰方面也积极评价中方推动停火止战的努力，表示重视中乌友好关系，希同中方保持沟通。

此访期间，习近平主席同普京总统就乌克兰危机进行了坦诚、深入的交流。习近平主席指出，历史上看，冲突最后都需要通过对话和谈判解决。越是困难重重，越要为和平留下空间；越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。只要各方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持平等、理性、务实对话协商，就一定能找到解决乌克兰危机的合理途径。俄方高度评价中方秉持客观、公正和平衡立场，表示俄方认真研究了中方立场文件，对和谈持开放态度，欢迎中方为此发挥建设性作用。两国元首会谈后签署联合声明再次强调，联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重。俄方重申致力于尽快重启和谈，欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用。

秦刚表示，中国既不是乌克兰危机的制造者，也不是危机的当事方，而是政治解决危机的倡导者、劝和促谈的推动者。个别国家出于地缘政治私利，处心积虑阻挠和谈努力，甚至炮制各种谣言谬论，攻击抹黑中国。但公道自在人心。谁在递刀拱火，谁在劝和促谈，世人有目共睹。中方的主张旗帜鲜明、一以贯之，在和平与战争之间，选择和平；在对话和制裁之间，选择对话；在降温和拱火之间，选择降温。中国没有政治私利，不搞地缘操弄，真心诚意致力于劝和促谈，推动停火止战，体现了中国负责任的大国担当，是新时代中国特色大国外交在解决国际热点问题上的体现，符合包括俄乌在内的世界上大多数国家人民的利益和期待。

秦刚最后说，习近平主席此访是一次具有历史意义的友谊之旅、合作之旅、和平之旅，是习近平外交思想的又一次成功实践。乱云飞渡仍从容。在国际社会迷茫焦虑的关键当口，习近平主席再次洞察大势、举旗定向、砥柱中流，以中国外交政策的确定性为变乱交织的国际形势注入宝贵的稳定性，展现了世界级大国领袖非凡的战略定力、政治智慧和魄力担当。今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。随着国内新冠疫情防控措施不断优化调整，中外交往有序恢复，中国外交已经按下“加速键”，吹响“集结号”，今年元首外交将好戏连台、精彩纷呈。我们要深刻领悟习近平外交思想的精髓要义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个自信”，做到“两个维护”，更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，锐意进取，担当作为，应变局、开新局，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，积极服务国内高质量发展，坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，为全面建设社会主义现代化国家营造良好外部环境，书写新时代中国特色大国外交新篇章。

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