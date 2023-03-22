路透社记者：菲律宾总统马科斯今天表示，根据和美国签订的加强防务合作协议，4个新的军事基地将位于菲律宾的不同地区，包括面向南海的一个省份。马科斯总统今天还称，外部安全环境正在变得越来越复杂，变得更加不可预测。我有两个问题：第一，中国外交部孙卫东副部长是否有望在访问菲律宾期间缓解菲律宾对领土安全的担忧？第二，中方是否认为菲律宾为了缓解自己的安全担忧而采取的行动将对中国构成一种安全威胁？

汪文斌：关于中国外交部副部长孙卫东赴菲律宾举行双边磋商的情况，我们已经作了相关介绍。我愿借此机会重申，这是疫情以来中国和菲律宾外交部首次面对面举行双边磋商。双方将就落实两国元首在今年1月马科斯总统访华期间达成的重要共识、推进重点领域合作全面对表，就妥善处理涉海分歧、推进海上务实合作深入沟通，并就共同关心的国际地区问题交换意见。中菲是搬不走的邻居，我们希望并相信通过此次磋商，中菲双方将进一步增进理解互信、密切沟通协调，共同致力于中菲全面战略合作关系向前发展。

关于你提到的第二个问题，我们一贯认为，国家间的防务安全合作应当有利于地区和平稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。美方出于一己私利，抱持零和思维，不断在本地区加强军事部署，是在加剧局势紧张，危害地区和平稳定。地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用。

新华社记者：日前，习近平主席对俄罗斯进行国事访问，引发国际社会热烈关注。请问发言人能否介绍一下此访最新情况？

汪文斌：3月21日，习近平主席在莫斯科同俄罗斯总统普京举行了小范围、大范围会谈并共同会见记者，会见俄罗斯总理米舒斯京。两国元首达成许多新的重要共识，双方一致同意，本着睦邻友好、合作共赢原则推进各领域交往合作，深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系。

习近平主席指出，中俄互为彼此最大邻国，同俄罗斯巩固和发展长期睦邻友好关系，符合历史逻辑，是中方的战略抉择，不会因一时一事而改变。中俄合作潜力和空间很大，具有战略性、可靠性、稳定性。不管国际风云如何变幻，中方都将继续致力于推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系。我此次对俄罗斯的国事访问是友谊之旅、合作之旅、和平之旅。中方愿同俄方一道，继往开来，丰富中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵，为两国人民创造更多福祉，为促进人类进步事业作出更大贡献。

普京总统表示，当前，俄中关系发展非常好，两国各领域合作取得长足进展。俄方坚定支持中方在涉台、涉港、涉疆等问题上维护自身正当利益。祝贺中方成功推动沙特和伊朗北京对话取得历史性成果。俄方赞赏中方始终在国际事务中秉持客观公正立场，支持中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，愿同中方进一步密切国际协作。

两国元首认为，此访期间双方交流深入，内容丰富全面，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入新动力。中俄关系远远超出双边范畴，对世界格局和人类前途命运至关重要。在新的历史条件下，双方将以宽广视野、长远眼光看待和把握中俄关系，为人类进步事业作出更大贡献。

两国元首达成共识，双方要加强统筹设计和顶层规划，扩大能源、资源、机电产品贸易，增强双方产业链供应链韧性，拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作，推进传统贸易和新兴领域合作互为补充、同步发展，进一步畅通跨境物流运输。双方要继续夯实人文交流的基石。推动两国友好省州、友城扩大对口交流，办好中俄体育交流年，为促进两国人员往来创造便利条件。

两国元首指出，作为联合国安理会常任理事国，中俄两国将继续同国际社会一道，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。加强在上海合作组织、金砖国家合作机制、二十国集团等国际多边框架内合作，践行真正的多边主义，促进疫后经济复苏，壮大构建多极世界格局、完善全球治理体系的建设性力量，在维护全球粮食安全、能源安全、产业链供应链稳定方面作出更多贡献，合力推动构建人类命运共同体。

两国元首同意继续通过各种方式保持密切沟通，共同引领中俄关系行稳致远。

会谈后，两国元首共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，对下阶段两国关系发展和各领域合作作出规划和部署。访问期间，双方还签署了农业、林业、基础科研、市场监管、媒体等领域多项双边合作文件。

韩联社记者：据21日美国商务部发布的美国“芯片法案”的“护栏”规定，获得补贴的企业在今后10年在包括中国在内的部分国家进行扩大半导体产能等重大交易时，需将补贴全额退还。中方对此持何立场？

汪文斌：具体问题建议你向中方主管部门询问。我愿重申中方在相关问题上的原则立场。美方所谓“护栏”是彻头彻尾的科技封锁和保护主义行径。美国为维护自身霸权，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，甚至不惜牺牲盟友利益，胁迫一些国家围堵遏制中国，人为推动产业脱钩断链，严重违反市场经济规律和公平竞争原则，严重阻碍世界经济复苏和发展。我们对此坚决反对，已多次向美方提出严正交涉。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

遏制打压阻挡不了中国发展的步伐，只会增强中国实现高水平科技自立自强的决心和能力。为维护一己霸权之私绑架国际正常经贸科技合作终将作茧自缚。

我们希望各方从自身长远利益和公平公正市场原则出发，恪守国际经贸规则，同中方共同维护全球产业链供应链稳定，维护各方共同利益。

深圳卫视记者：你刚才介绍了习近平主席访俄有关情况，能否再介绍一下两国元首就乌克兰问题交换意见的情况？

汪文斌：习近平主席访俄期间，两国元首就乌克兰问题交换了意见。习近平主席强调，上个月，中方发表了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。在乌克兰危机问题上，中方一贯遵循联合国宪章宗旨和原则，秉持客观公正立场，积极劝和促谈，按照事情本身的是非曲直决定自身立场，始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。

中俄元首签署联合声明，强调通过和谈解决乌克兰危机。双方认为，联合国宪章宗旨和原则必须得到遵守，国际法必须得到尊重。俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场。双方反对任何国家或国家集团为谋求军事、政治和其他优势而损害别国的合理安全利益。俄方重申致力于尽快重启和谈，中方对此表示赞赏。俄方欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用，欢迎《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件中阐述的建设性主张。双方指出，解决乌克兰危机必须尊重各国合理安全关切并防止形成阵营对抗，拱火浇油。双方强调，负责任的对话是稳步解决问题的最佳途径。为此，国际社会应支持相关建设性努力。双方呼吁停止一切促使局势紧张、战事延宕的举动，避免危机进一步恶化甚至失控。双方反对任何未经联合国安理会授权的单边制裁。

日本共同社记者：习近平主席今天结束了对俄罗斯的国事访问。下一个阶段，习主席会不会跟乌克兰总统泽连斯基直接对话？乌克兰总统多次表示愿跟习主席直接对话，中方有何回应？

汪文斌：这个问题我们已经回答过了，你可以查阅。

塔斯社记者：据美国财政部消息，拜登总统提名的世行行长彭安杰将访问中国，你能否介绍此访具体日程？是否支持他领导世行？

汪文斌：世行是全球最具影响力的多边开发机构，对全球减贫与发展事业具有系统重要性。作为世行主要股东国，中方愿与各方一道，按照“公开、透明、择优”的原则做好行长遴选工作。我们注意到美方提出的候选人，也对其他潜在候选人持开放态度。

至于你提到的具体问题，建议你向主管部门了解。

澎湃新闻记者：近日，国际知名民调机构益普索集团发布有关全球幸福指数的调查报告，结果显示，中国的幸福感指数最高，达91%。发言人对此有何评论？

汪文斌：幸福感如同一面镜子，折射的是一个国家的价值选择和治理水平。进入新时代以来，中国深入贯彻以人民为中心的发展思想，始终以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

十年来，中国经济社会发展成效显著。国内生产总值增加到121万亿元，在高基数基础上实现了中高速增长、迈向高质量发展。我们打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，人民生活得到全方位改善，人民当家做主得到切实保障。十年来，美丽中国跃然眼前。我们坚持绿水青山就是金山银山，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境质量改善成效显著。面对全球疫情，中国始终坚持人民至上、生命至上，因时因势优化调整防控措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效保护人民群众生命安全和身体健康，取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。

正如习近平总书记指出的，小康梦、强国梦、中国梦，归根到底是老百姓的“幸福梦”。我们相信，未来中国人民的获得感、幸福感、安全感将更加充实、更有保障、更可持续。我们也期待同世界各国人民携手构建人类命运共同体，共同开创更加幸福的未来。

彭博社记者：加纳财长将于今天抵达北京，就债务重组与中方会谈。加纳对华债务达19亿美元。外交部可否就此访提供更多细节？

汪文斌：据了解，加纳财长确实将于近期来华，和中方有关部门就两国相关领域合作进行沟通。

加纳是中国在非洲重要合作伙伴，近年来中加务实合作成果丰硕，给双方带来实实在在的好处。我们高度重视加纳债务问题，理解加方目前面临的困难，愿同加方加强沟通，协商寻求妥善解决。我们还要强调的是，在加纳外债中，涉华官方双边贷款仅占不到5%，妥善解决加纳债务问题需要加方和所有国际伙伴共同努力。中方一直主张，多边金融机构和商业债权人作为发展中国家主要债权方，应该参与到对发展中国家减债行动当中来。

《环球时报》记者：据报道，以色列高级官员在巴黎出席一场公开活动时，展示了一份囊括约旦领土和约旦河西岸被占巴勒斯坦领土在内的所谓以色列地图，并表示历史上根本不存在巴勒斯坦民族国家。约旦外交部发言人已就此对以色列表示强烈谴责。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报道，认为以色列官员的错误言行不负责任，将加剧当前巴以紧张局势。中方予以谴责，并敦促有关各方特别是以方谨言慎行，多做有利于缓和紧张局势的事，防止激化矛盾甚至导致局势失控。

中方在巴勒斯坦问题上的立场是一贯、明确的。我们支持在联合国有关决议和“以土地换和平”等原则基础上，通过对话和谈，落实“两国方案”，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。中方将继续同国际社会一道，为巴勒斯坦问题全面公正持久解决作出不懈努力。

《澳门月刊》记者：21日，美国前总统国家安全事务助理奥布莱恩在台接受蔡英文颁授勋章，蔡称其为台美关系作出贡献。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：如果我没有记错的话，这位美国白宫前高官不久前还声称，美国宁可摧毁包括台积电在内的台湾半导体工厂，也不会让这些工厂落到大陆手中。民进党当局给这种鼓吹“毁台”计划的人授勋，只能表明他们嘴上说的“爱台”是假，卖台才是真。

《中国日报》记者：本周是2023年“澜湄周”。中方如何评价澜湄合作启动七年来取得的进展？对澜湄合作未来发展有何期待？

汪文斌：作为首个由流域国家共商共建共享的新型次区域合作机制，澜湄合作启动七年来持续高水平发展，成为次区域合作的“金色样板”。去年7月在缅甸举办的澜湄合作第七次外长会上，六国同意共同打造高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区，建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。

在各方共同努力下，一年来澜湄合作“水涨船高”，成果丰硕。习近平主席与湄公河国家领导人以灵活方式保持战略沟通，为澜湄合作领航定向。湄公河五国都加入了“全球发展倡议之友小组”，积极响应全球安全倡议，积极参与和探讨两大倡议框架下合作。高质量共建“一带一路”合作继续走实，中老铁路开通一年来客货两旺，中泰铁路建设稳步推进，中老泰联通发展构想正式启动。2022年，中国同湄公河五国贸易额达4167亿美元，同比增长5%。中国从湄公河五国进口农产品总额增长22%。第二届澜湄水果节成功举办，更多榴莲、燕窝、龙眼、椰子等五国特色农产品进入中国老百姓菜篮子。“澜湄农业合作百千万行动计划”启动以来为湄公河国家培训了1300人次农技人员。“澜湄兴水惠民计划”为湄公河国家开展了农村供水示范、小流域治理示范、水库大坝“体检”等10多个项目。澜湄合作专项基金已支持五国开展数百个民生项目。澜湄公共卫生专项资金支持的中缅合作新冠疫苗在仰光正式投产。特别是中方优化调整疫情防控政策后，泰、柬、老、越四国成为中方恢复中国公民出境团队游试点国家，中国与湄公河国家人员往来迅速增多。仅今年一月，就有近10万人次中国游客赴泰国，2.4万人次中国游客前往柬埔寨。老挝、越南预计今年全年将分别接待中国游客近40万和400万人次。

当前世界进入新的动荡变革期，全球经济复苏乏力，中国正在扎实推进中国式现代化建设，将为湄公河国家发展带来新的利好，也将为澜湄合作增添更大动能，为次区域实现和平与发展注入更多“源头活水”。

今年“澜湄周”和之后一段时间，中方20个部委和10多个地方省市将举办“澜湄水资源合作成果展”“澜湄绿色低碳与可持续基础设施知识共享圆桌对话”“澜湄世界遗产对话会”“澜湄中医药传统文化宣传日”“中老缅泰湄公河联合巡逻执法友好交流活动”等50多项丰富多彩的活动。我们也欢迎媒体朋友们持续关注。

彭博社记者：即将离任的世界银行行长马尔帕斯呼吁中国和一些发展中国家更积极地开展债务重组讨论。外交部对马尔帕斯的言论有何回应？

汪文斌：中方一贯高度重视发展中国家债务问题，为缓解发展中国家债务负担、促进可持续发展作出了积极贡献。中国是落实二十国集团（G20）缓债倡议最大贡献方，还建设性参与G20共同框架有关个案处理。同时，中方一直在尊重有关债务国意愿基础上，友好协商解决偿债困难情况。

我们还要指出的是，事实上，西方主导的多边金融机构和商业债权人才是发展中国家主要债权方和偿债压力源。据世界银行统计，在121个发展中国家主权债务中，多边金融机构和商业债权人占比超过80%。据英国非政府组织“债务正义”报告，非洲国家借自西方私营金融机构的债务额约为中国的3倍，利率约为中国的2倍。西方债权人却以维护自身信用评级为借口，始终拒绝参与有关缓减债行动。去年以来，美国以前所未有的幅度急速加息，国际金融环境收紧，这也使得有关国家的债务问题雪上加霜。

我们呼吁各有关方，特别是西方商业债权人和多边金融机构，按照“共同行动、公平负担”原则，为发展中国家缓解债务压力、增强发展动力作出积极贡献。

《北京青年报》记者：据报道，美国务院解密情报显示，美中央情报局（CIA）曾于上世纪60年代每年向“西藏流亡政府”提供170万美元资金用于对抗中国政府，包括每年向达赖喇嘛提供18万美元资助，在中国和尼泊尔边境筹建藏人游击队，在美科罗拉多州建设秘密军事训练基地，在纽约和日内瓦设立“西藏之家”，在美康奈尔大学培训藏族特工等。中方对此有何评论？

汪文斌：你提到的有关报道表明，美国政府过去妄图通过支持武装叛乱分子分裂中国，这一险恶图谋最后以彻底失败告终。

今天，美国又打着所谓人权的幌子对涉藏问题进行政治操弄，包括设立所谓“西藏事务特别协调员”，散布涉藏虚假信息，出台多项涉藏消极法案，公然向达赖集团提供大额资金，利用美国国家民主基金会设立资金培育“藏独”势力、为“藏独”活动提供平台、炮制涉藏虚假报告等。这些充分说明，美国始终没有放弃借涉藏问题干涉中国内政、遏制中国发展的图谋。

涉藏问题根本不是什么民族、宗教或者人权问题，而是事关中国国家主权和领土完整的重大原则问题。希望国际社会认清涉藏问题的本质，坚决反对美国的政治操弄，坚定支持中方正义立场。美方应当汲取教训，以实际行动恪守承认西藏是中国一部分、不支持“西藏独立”的承诺，停止利用涉藏问题干涉中国内政、损害中国利益，不得为“藏独”反华分裂活动提供任何形式的支持。如果美方执意借涉藏问题挑起事端，只会遭到比60年前更大的失败。

彭博社记者：美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比表示，在乌克兰问题上，中方在重复俄罗斯的宣传。外交部对此有何回应？

汪文斌：我注意到柯比先生相关表态。我还注意到，他认为中方在乌克兰问题上的立场难言公正。我们要告诉大家的是，中方不是乌克兰危机的制造者，也不是危机的当事方，更没有向冲突的任何一方提供武器。危机爆发以来，中方相继提出“四个应该”“四个共同”“三点思考”和《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，积极推动通过对话谈判解决危机。中方在乌克兰问题上没有私心，没有袖手旁观，更没有拱火浇油、趁机谋利。中方所做的，归结为一句话，就是劝和促谈。

美方声称中方立场难言公正。难道向战场源源不断输送武器才是公正吗？难道让冲突不断升级才是公正吗？难道让危机影响外溢到全球才是公正吗？

当前，在乌克兰问题上，和平、理性的声音在不断积聚，大多数国家都支持缓和紧张局势，主张劝和促谈，反对火上浇油。中方立场同大多数国家相一致。习近平主席对俄罗斯的访问，是一次友谊之旅、合作之旅，也是一次和平之旅，在国际社会引发热烈反响。我们奉劝美方检视自己在乌克兰问题上发挥的作用，纠正拱火浇油的错误行径，停止向中方甩锅推责。我们将继续坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边，同国际社会一道继续为推动政治解决乌克兰问题发挥建设性作用。

东方卫视记者：我们了解到，近日安哥拉总统洛伦索在访问日本期间接受《朝日新闻》采访。日媒表示，日本对中国在非洲的大量存在和影响力上升感到担忧。对此，洛伦索总统回应称，不明白日本为什么担心中国在非洲的存在，国际合作应欢迎每一个国家参与，而不应该遵循排他性法则。中方对此有何评论？

汪文斌：中国同非洲国家友好合作互利共赢、成果丰硕。安哥拉已成为中国在非洲第二大贸易伙伴和重要投资目的地。去年，中安双边贸易额达到273.4亿美元，同比增长16.3%。其中，中方向安哥拉出口40.9亿美元、增长65%，自安哥拉进口232.5亿美元，增长10.6%。近年来，中国企业在安工业园建设、农渔业、通信、日用化工等领域投资快速发展，为安方提升自主可持续发展能力和促进就业发挥了重要作用。中国在非洲的存在好不好，包括安哥拉在内的非洲国家领导人和人民最有发言权。

非洲是一块充满希望的大陆，广大非洲国家正走在发展振兴的大道上，需要国际社会的大力支持和团结合作。中方已反复强调，非洲是国际合作的大舞台，不是大国博弈的竞技场，各方对非合作应该互为补充、良性互动。中国对非合作从来就不是封闭和排他的。中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观加强对非合作，也愿同国际社会一道，为促进非洲和平与发展注入更多正能量。

总台央视记者：据知情人士透露，日前俄罗斯就其提出的“北溪”管道问题安理会决议草案启动静默程序，但是美国等安理会西方成员打破了静默，对组建国际独立调查委员会提出异议。请问中方对此有何评论？

汪文斌：“北溪”天然气管线爆炸事件影响重大，国际社会大多数成员都呼吁尽快查明事实真相。俄罗斯提出的决议草案，核心是推动由联合国开展国际调查，中方赞同这一思路，支持俄方草案。联合国作为最具权威性和代表性的国际机构，主持开展国际调查有助于同现有国别调查形成合力，更快查明真相。

中方支持安理会就有关问题进行讨论，并建设性参与决议草案磋商，安理会部分发展中成员也提出了合理意见和建议。中方注意到一些安理会西方成员的态度，希望他们本着对真相负责的精神，真正摒弃地缘政治私利，切实履行安理会成员义务和责任，建设性参与草案磋商，为安理会尽快就有关决议达成一致作出积极努力。

(责编：杨光宇、牛镛)