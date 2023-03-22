新华社北京3月22日电（记者曹嘉玥）“促进中非产业链发展和提升非洲产品附加值”研讨会暨《中国企业投资非洲报告2023》论证会22日在京举办。与会人士认为，推动中非合作转型升级是双方当前面临的重要课题，推进中非工业化合作是符合现实与未来需求的必由之路。

外交部非洲司司长吴鹏表示，中国始终秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观发展中非关系。中方愿同非方一道，坚持政府指导、企业主体、市场运作、合作共赢的原则，创新合作思路、丰富合作模式，促进非洲产业链发展和产品附加值提升，在中非合作论坛框架下持续推进中非工业化合作走深走实。

国家发展和改革委员会外资司副司长张建华说，中方将根据非洲国家国情、产业特点和发展需求，探讨冶金、机械、化工、家电、汽车等产业合作，推进共建“一带一路”“小而美”项目建设，助力非洲产业升级和经济多元化，支持中非企业共同融入和塑造全球产业链创新链。

“中国是非洲最可靠、最真诚的合作伙伴。”塞内加尔驻华大使锡拉说。锡拉对中国在高铁、航空航天、人工智能等领域的发展印象深刻：“中国为非洲国家树立了很好的榜样，让我们相信国家要发展，就必须加强工业和制造业领域的建设。”他还特别提到了“一带一路”倡议，表示中非双方在航空、铁路、港口等基础设施建设领域的合作持续推进，有力推动了非洲国家的发展。

联合国发展系统驻华协调员常启德表示，到2050年非洲人口预计将达25亿，非洲是极具潜能的生产和消费市场。联合国相关机构将持续推动南南合作，尽可能为非洲提供其所需要的“技能包”，加快落实联合国2030年可持续发展目标。

本次会议由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处和国家发展和改革委员会外资司共同主办，部分非洲国家驻华使节、联合国发展系统驻华协调员以及中非智库、企业、媒体机构代表等近百人参加。

(责编：苏缨翔、吴成良)