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通讯：吉布提白内障患者感谢中国医生带来光明

2023年03月22日20:38 | 来源：新华网
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新华社吉布提市3月22日电 通讯：吉布提白内障患者感谢中国医生带来光明

新华社记者周楚昀

赴吉布提执行“消除白内障致盲项目”的首支中国山西省医疗队21日在首都吉布提市佩尔蒂埃综合医院圆满完成了最后一台白内障手术。

这支由山西省眼科医院白内障科的7名医护人员组成的医疗队在吉一个月共完成243台白内障手术，让当地患者重见光明。

该援外项目由山西省卫健委和从事国际医疗援助的香港非政府组织共享基金会联合开展。山西将在几年内分批派出医疗队，使用共享基金会提供的流动手术车，在吉布提免费实施约6000例白内障手术。

吉布提地处非洲之角，终年炎热少雨，紫外线十分强烈，加之医疗条件和生活水平落后，白内障、角膜病等多种眼科疾病严重困扰许多当地百姓。这里缺乏眼科医生，很多患者常年无法得到医治。

中国医疗队要来吉布提免费实施白内障手术的消息传开后，很多患者专程从全国各地赶来。医疗队队长刘建亭是一名从事眼科工作20余年的医学专家。据他介绍，当地白内障患者就诊较晚、程度较重，很多患者合并多种角膜疾病，增加了手术的风险和难度。

今年65岁的退休码头工人伊德里斯告诉记者，他因白内障失明多年，而吉布提能进行这种手术的医生屈指可数。“感谢中国医生给了我重新恢复正常生活的机会。”

20岁的在校大学生比利亚明患白内障已有6年，他曾计划前往邻国埃塞俄比亚进行手术治疗，却苦于高昂的路费和手术费用一直无法成行。术后，眼睛仍蒙着纱布的比利亚明难掩兴奋之情地说：“我的视力将恢复到6年前的健康水平，我想对这些了不起的中国医生说非常感谢。”

第二次参加援非任务的眼科医生王海涛说，看到患者在手术后重见光明，他由衷地为他们高兴。“前两天有个病人，术后打开纱布发现能看到东西了，特别兴奋，马上主动跑来和我击掌。”

为该项目提供志愿服务的佩尔蒂埃综合医院退休眼科医生易卜拉欣说，十余年前，他曾与中国援吉医疗队并肩工作，治疗了500多名当地患者。

“作为一个见证者，我要说，感恩中国医疗队。”易卜拉欣说。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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