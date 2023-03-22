人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

阿富汗北部地震多国有震感　至少13人遇难

2023年03月22日16:33 | 来源：新华网
小字号

新华社北京3月22日电 阿富汗北部21日晚发生6.5级地震，波及巴基斯坦多地，另有多国有震感。据两国官方发布的新消息，地震已在阿富汗和巴基斯坦造成至少13人死亡，上百人受伤。

据美国地质调查局地震信息网消息，此次地震发生在喀布尔时间21日21时17分（北京时间22日零时47分），震中位于阿富汗巴达赫尚省朱尔姆东南偏南40公里处，震源深度187.6公里。

巴达赫尚省首府法扎巴德市居民阿什拉夫·内尔向路透社记者描述，地震来袭时，他家窗户“咯咯”作响了约1分钟，全家人急忙往外跑。他说：“我们住在水泥房，那些泥土房恐怕已经毁了。”

阿富汗首都喀布尔市居民沙菲乌拉·阿齐米说，震感“太强了，很吓人，我们以为房子要倒了”。居民阿齐兹·艾哈迈德说，他和邻居们担心有余震，在户外待了几小时才回家。

这是2018年3月28日在阿富汗巴米扬省拍摄的祖哈克古城遗址。（新华社记者代贺摄）

阿富汗临时政府公共卫生部官员说，地震已导致阿境内至少4人死亡。巴达赫尚省信息部官员马赫兹丁·艾哈迈迪告诉路透社，正在核实地震在该省导致的人员伤亡情况。一些偏远山区村庄没有通网络和电话，难以联络。阿临时政府公共卫生部预期将有更多人员伤亡。一名发言人说，该国大多数医院和诊所已进入待命状态，准备参与救援。

地震波及邻国巴基斯坦多个地区。据多家媒体报道，在巴基斯坦首都伊斯兰堡，多栋公寓墙体出现裂痕，大量人员逃出住宅和办公楼避险。东部旁遮普省拉瓦尔品第市居民胡拉姆·沙赫扎德告诉美联社记者，他与家人在餐厅用餐时，墙开始摇晃。他们跑了出来，看到街头站着数百人。巴基斯坦西北部与阿富汗接壤的开伯尔-普什图省首府白沙瓦市也出现类似场景。

巴基斯坦应急服务部门发言人比拉尔·法伊齐说，该国西北部多地房屋屋顶坍塌，至少9人遇难。据法新社报道，在开伯尔-普什图省，至少180人在地震中受伤，被送至医院救治，所幸大多无大碍。

欧洲-地中海地震中心说，阿富汗、巴基斯坦、印度、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦合计约2.85亿人所在地区有震感。

由于印度洋板块向北挤压亚欧板块，南亚大片地区地震多发。去年6月22日，阿富汗东部发生强烈地震，造成1000多人遇难、近2000人受伤。（陈丹）

(责编：苏缨翔、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部