新华社北京3月22日电 阿富汗北部21日晚发生6.5级地震，波及巴基斯坦多地，另有多国有震感。据两国官方发布的新消息，地震已在阿富汗和巴基斯坦造成至少13人死亡，上百人受伤。

据美国地质调查局地震信息网消息，此次地震发生在喀布尔时间21日21时17分（北京时间22日零时47分），震中位于阿富汗巴达赫尚省朱尔姆东南偏南40公里处，震源深度187.6公里。

巴达赫尚省首府法扎巴德市居民阿什拉夫·内尔向路透社记者描述，地震来袭时，他家窗户“咯咯”作响了约1分钟，全家人急忙往外跑。他说：“我们住在水泥房，那些泥土房恐怕已经毁了。”

阿富汗首都喀布尔市居民沙菲乌拉·阿齐米说，震感“太强了，很吓人，我们以为房子要倒了”。居民阿齐兹·艾哈迈德说，他和邻居们担心有余震，在户外待了几小时才回家。

这是2018年3月28日在阿富汗巴米扬省拍摄的祖哈克古城遗址。（新华社记者代贺摄）

阿富汗临时政府公共卫生部官员说，地震已导致阿境内至少4人死亡。巴达赫尚省信息部官员马赫兹丁·艾哈迈迪告诉路透社，正在核实地震在该省导致的人员伤亡情况。一些偏远山区村庄没有通网络和电话，难以联络。阿临时政府公共卫生部预期将有更多人员伤亡。一名发言人说，该国大多数医院和诊所已进入待命状态，准备参与救援。

地震波及邻国巴基斯坦多个地区。据多家媒体报道，在巴基斯坦首都伊斯兰堡，多栋公寓墙体出现裂痕，大量人员逃出住宅和办公楼避险。东部旁遮普省拉瓦尔品第市居民胡拉姆·沙赫扎德告诉美联社记者，他与家人在餐厅用餐时，墙开始摇晃。他们跑了出来，看到街头站着数百人。巴基斯坦西北部与阿富汗接壤的开伯尔-普什图省首府白沙瓦市也出现类似场景。

巴基斯坦应急服务部门发言人比拉尔·法伊齐说，该国西北部多地房屋屋顶坍塌，至少9人遇难。据法新社报道，在开伯尔-普什图省，至少180人在地震中受伤，被送至医院救治，所幸大多无大碍。

欧洲-地中海地震中心说，阿富汗、巴基斯坦、印度、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦合计约2.85亿人所在地区有震感。

由于印度洋板块向北挤压亚欧板块，南亚大片地区地震多发。去年6月22日，阿富汗东部发生强烈地震，造成1000多人遇难、近2000人受伤。（陈丹）

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