新华社雅温得3月22日电 通讯：“中国兄弟带来清洁的生命之源”——中企援建水厂助喀麦隆民众喝上放心水

新华社记者罗毓

三月的喀麦隆，阳光普照。在喀西部大区巴富萨姆市西北郊，沿瀑布往梅契河上游走几步，便来到巴富萨姆饮用水处理厂。奔腾的河水经过过滤和消毒等工序，变为干净达标的饮用水，输送到千家万户。

巴富萨姆是西部大区首府，周围城镇密集。随着城市发展和人口规模增长，建设于上世纪末的旧水厂供水能力和水质已无法满足需求。当地人素有饮用生水的习惯，因水源不洁，时常出现霍乱、伤寒和痢疾等问题。

41岁的洛朗丝·万吉住在巴富萨姆城区南部，有5个孩子。“儿子斯通斯在一岁半时喝了不干净的水，得了痢疾，差点死了。”万吉痛苦回忆道。

2014年，中地海外集团喀麦隆公司通过九城市供水项目一期工程，为喀4个城市建设饮用水处理厂及相关配套设施。2017年，巴富萨姆饮用水处理厂建成，很快正式投入使用。

据公司项目副经理韩维才介绍，作为对旧水厂的扩建，新水厂目前可日产一万立方米水。为应对当地频繁断电造成无法输水的问题，水厂还新建了两座水塔，以便停电时利用重力势能持续为用户送水。

一座容积为1500立方米的水塔就矗立在离万吉家约20米的半山腰上。万吉拧开院角的水龙头，清洗西红柿，准备晚饭。“现在做饭、洗衣和拖地都有充足的自来水。水也很干净。”

喀麦隆水务公司西部大区经理保罗·乐杰指出，新水厂的建成使原水厂供水能力提升了30%，总共覆盖约50万居民，覆盖率达到约65%，不仅增强了巴富萨姆的供水能力，更辐射了周边6个城镇。“有些地方过去一周只能供水一次，如今每天都有稳定供水。大家都很高兴，因为中国兄弟为我们带来清洁的生命之源。”

据乐杰介绍，在水厂施工和运营过程中，还为当地人创造了约60个就业岗位，并培训了不少熟练的水管工、电焊工，部分高级技术员有机会前往中国接受进一步培训。

目前，新水厂平稳运行。随着城市发展，供水需求还在增加。“我们正在推动九城市供水项目二期工程，将在喀麦隆滨海、东部、西部、北部和极北大区修扩建5座水厂或供水设施等，满足当地百姓生产和生活用水需求。”韩维才说。

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