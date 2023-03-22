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军费再创新高，美国“霸权梦”持续搅乱全世界

2023年03月22日14:10 | 来源：海外网
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　　美国白宫近日公布2024财年预算案，计划为美国国防部拨款8420亿美元，这是美国政府有史以来提出的最高军费预算。此外，预算案还计划为其他部门的国防相关项目注资。

　　专家指出，美国军费高企，根本目的在于维系霸权。在高额军费的支撑下，美国持续搅乱世界，给全球带来不稳定因素。外部环境的不确定性又成为美国进一步大涨军费的理由，导致美国深陷“军费越高，越不安全”的怪圈。

　　和平年代的最高军费

　　据美国国防部网站发布的消息，美国政府2024年预算案提出为五角大楼拨款8420亿美元。该数额比美国政府提出的2023财年军费预算高出260亿美元，比2022财年高出1000亿美元。

　　“美国政府2024年军费预算创下历史新高。”今日俄罗斯电视台网站报道称，当前，美国军费开支已超过排名其后的9个国家军费开支总和。

　　路透社报道称，除了拨给美国国防部的8420亿美元，新预算案还计划为美国联邦调查局、美国能源部等其他机构的国防相关项目拨款440亿美元，这将使美国2024财年国防相关总预算达到8860亿美元，这是和平年代美国政府提出的最高国防预算数额。

　　美国《国防》杂志网站报道称，8860亿美元预计将占美国2024年GDP的3.2%，占美国联邦政府可自由支配开支的47%。

　　美国军费开支多年来冠居全球。据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所数据，在2012年到2021年的10年间，美国军费始终高居世界首位，占全球10年军费总开支的39%。2022年12月，美国众议院通过2023财政年度《国防授权法案》，规定2023年美国国防预算高达8580亿美元。这是美国军费开支首次突破8000亿美元。

　　美国国防部首席财务长兼审计长麦科德日前对美国媒体说，美国2024年军费预算占GDP比例还不是历史最高。美国在伊拉克战争后期及阿富汗战争时期的国防预算占GDP比例远高于3.2%。他还补充说，美国在二战期间的军费开支曾达到GDP的1/3。

　　为维持高军费，美国不惜掏空腰包。近期，多家外媒注意到，美国财政健康状况有所下降。美国国家债务负担现已超过31万亿美元，远超美国25万亿美元的GDP总额。美国《防务新闻》周刊网站称，美国众议院议长麦卡锡承诺要将联邦预算削减1300亿美元，以减少美国债务负担，但参众两院都不反对继续增加军费开支。

　　路透社称，美国国会将在未来几个月讨论2024年预算案。美国国会可能会在白宫提出的预算案基础上进一步增加军费开支。

　　“仍被虚假的‘霸权梦’所困”

　　据白宫网站发布的信息，8420亿美元中包括向美国国防部“太平洋威慑计划”定向投资的91亿美元。该计划旨在加强美国在太平洋地区的存在。新预算案还提出为乌克兰提供60亿美元援助。此外，新预算案还表示要投入20亿美元，“在印太地区进行改变游戏规则的投资”。

　　在武器装备上，美国也在持续“烧钱”。路透社称，新预算案提出为武器研发计划投入1450亿美元巨额资金，专门用于开发高超音速导弹等远程打击武器，推动美国军事装备现代化。

　　美国白宫在声明中称，2024年军费预算案旨在“确保美国安全”，加强与盟友和伙伴合作，以“应对紧迫的全球挑战”。其中，“中国”和“俄罗斯”成为该声明中高频出现的关键词。

　　“美国维持高额军费的根本目的在于维系自身霸权。”中国社科院美国研究所副所长、研究员袁征表示，美国在外交领域一向信奉弱肉强食的丛林法则，认定军事力量是美国全球霸权的重要支柱，坚信若要维护美国霸权地位、提升美国所谓对国际事务的干预能力，就必须在军费上加大投入。

　　“美国近年来把战略重点回归到所谓的‘大国竞争’，将中国、俄罗斯等视作主要‘挑战’和‘威胁’，希望在面对‘战略对手’时保持强大的军事威慑力，因此不断追加军费投入，使得美国军事开支增势明显。同时，美国持续对乌进行军事援助，使得美国国内弹药库存下降，需要采购更多弹药来弥补空缺，进一步推高美国的军费支出。此外，通胀因素也对军费上升产生影响。”袁征说。

　　“当今世界，从俄乌冲突、伊核问题到南海争端，许多冲突和纷争背后都有美国的影子。”广东国际战略研究院副院长周方银说，“美国一直把军事霸权视作实现战略目的核心手段，希望以军事优势谋求其他方面的利益。与此同时，美国还希望通过增加军事投入，增强其盟友对美国的信心，维持美国主导的同盟体系。”

　　“美国仍被虚假的‘霸权梦’所困。”美国《外交》双月刊网站近日刊登波士顿大学国际关系与历史学荣誉教授安德鲁·巴切维奇的文章称，美国外交政策机构坚持认为世界需要更多美国军事力量，伊拉克战争和阿富汗战争的惨败也没有阻止美国继续在军事行动上“下注”。数十年来，美国在军事上的错误判断浪费了美国大量财富，牺牲了成千上万美国人的生命。据布朗大学“战争成本核算”项目估算，“9·11”事件以来，美国的全球军事行动花费了约8万亿美元，这些军事行动的代价远大于收获。

　　美国军费高居不下，背后还有军工复合体作祟。路透社报道称，美国2024年预算案是第一个明确提出与美国军火商签订长期合同、用于导弹和其他弹药采购的预算案。以往，这类长期合同只用于飞机和轮船采购。报道称，新的预算案将使雷神公司、洛克希德马丁公司、洛克达因公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和通用动力等美国主要的军火商获益。

　　周方银表示，由美国军方、军火商、政客、智库等组成的军工复合体在美国拥有强大的政治影响力。近年来，美国在经济形势下行、财政困难增加、政府收支不健康的情况下，仍然维持高额军费开支，已经对美国经济增长和竞争力造成损害。但是由于军工复合体的游说和鼓动，美国政府即使缩减其他支出，也不肯削减军费开支。

　　“美国国内始终有削减军费的呼声，但最后往往都无果而终，这背后显然有庞大的利益集团从中作梗。”周方银说。

　　一个危险的信号

　　高额军费持续支撑美国的海外军事行动。有美国媒体通过梳理美国国会研究服务部的数据发现，从1798年到2022年，美国在海外共发动了469次军事活动，仅冷战结束至今的短短30多年间就发动了251次，数量远超冷战结束前190多年间的总和。这些军事行动的目标涉及世界上绝大多数国家。

　　在新一轮高军费的刺激下，美国的军事计划更加活跃。据美国《防务新闻》周刊网站报道，美国2024年新预算案拨给美国能源部的资金，将为美英澳三边安全伙伴关系提供“强有力的技术和工程基础”。日前，美英澳刚刚宣布新的核潜艇合作方案，三国的核扩散行为又迈出危险一步。

　　袁征表示，美国崇信武力，执迷于增加军费开支、提升对外干预能力，这样的理念违背了《联合国宪章》宗旨和以国际法为基础的国际关系基本准则，与世界和平发展的潮流背道而驰。当前，美国在强大军事力量的基础上，还在大幅增加武器研发和采购支出，推进其军事装备现代化，这对其他国家来说是一种危险的信号。此举将刺激军备竞赛，加剧国际紧张局势，破坏全球战略平衡。

　　“美国大增军费，还使大国关系更加紧张。”袁征说，“美国把中俄作为主要战略竞争对手，在乌克兰危机背后搞代理人战争，试图拖垮、消耗俄罗斯，同时不断借南海、台海局势等对中国进行全力围堵。这些行为严重危害地区和平与安全，给世界带来不安定因素，对全球战略稳定绝不是好事。”

　　在新预算案中，美国还提出要“在全球范围内加强民主和促进人权”，为此，预算案将提供超过34亿美元的资金，专门用于“加强自由和独立的媒体；打击腐败、加强民主制度，捍卫自由和公正的选举和政治进程”等。

　　美国《外交》双月刊网站发表题为《华盛顿嗜武力成瘾的根源》的文章称，美国养成了干预国际事务的惯性。冷战期间，美国打着国家安全的旗号，在世界各地支持政变、干预选举并秘密采取军事行动。冷战结束后，美国的旧习惯依然根深蒂固，开始自封为“自由世界领袖”，打着“保护人权、推进民主”的旗号，继续实施干预。

　　周方银表示，美国当前深陷军费扩张的恶行循环。美国一方面以维护世界安全的名义，大幅增加军费开支，在世界各地制造矛盾和冲突。另一方面，为了介入和干预这些冲突，美国又需要庞大的资金支持，因而进一步增加了军费。多年来，美国就在这一循环当中难以自拔。

　　“二战以来，美国一直是世界上实力最强大的国家。美国如果真的希望推动世界安全，在许多领域都可以有所建树。然而，美国的兴趣从来不在于促进世界和平与安全，而在于扩大美国的国际影响力、打压美国的战略对手、维护美国的全球霸主地位。其结果既给全球增加了不稳定不确定因素，也使美国付出了高昂代价。美国始终认为外部有敌人、不安全，因此不断加强军事投入，由此一步步走入穷兵黩武的怪圈。”周方银说。（记者 林子涵）

　　原标题：军费高企，美国持续搅乱世界（环球热点）

　　《 人民日报海外版 》（ 2023年03月21日 第 10 版）

(责编：燕勐、吴成良)

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